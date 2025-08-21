Świątek stała obok, gdy Ruud wypalił. "Chyba nikt się tego nie spodziewał"

Iga Świątek i Casper Ruud przegrali w finale miksta US Open 3:6, 7:5, 6-10 z Sarą Errani i Andreą Vavassorim. Włoska para przystąpiła do rywalizacji z dziką kartą i skutecznie obroniła tytuł sprzed roku. Z kolei dla Polki był to drugi przegrany finał wielkoszlemowy w karierze po deblu Roland Garros 2021 (pozostałych sześć w singlu wygrała). Dla Ruuda za to była to czwarta porażka w finale, po trzech w singlu.

Casper Ruud przemówił po przegranym finale miksta US Open

Podczas tradycyjnej ceremonii wręczenia trofeów dla zwycięzców i finalistów Iga Świątek pogratulowała Włochom i podziękowała Casperowi Ruudowi za wspólną grę. Ten nie pozostał jej dłużny, ale najpierw też zaczął od gratulacji.

- Gratulacje dla Sary i Andrei. Chyba ciążyła na was presja, kiedy wchodziliście do turnieju, będąc faworytami. Daliście radę. Zagraliście niesamowicie. W pełni na to zasłużyliście. Powodzenia w grze deblowej i dla waszej drużyny. Życzę udanej reszty turnieju - podkreślił Ruud.

- Iga, dziękuję za wspólną grę. I również twojemu zespołowi za zgodę. Wiem, że miałaś bardzo pracowity dzień. Mam nadzieję, że odpoczniesz trochę przed rozpoczęciem singla. [...] To była świetna zabawa dla nas i mam nadzieję, że również dla kibiców. Jest północ w środę, a my wciąż tu jesteśmy. Chyba nikt się tego nie spodziewał, ale dla nas, zawodników, to była naprawdę fajna zabawa - podsumował.

Teraz Caspera Ruuda i Igę Świątek czeka kilka dni przerwy przed zmaganiami singlowymi, które potrwają od 25 sierpnia do 7 września. Norweg na nowojorskich kortach grał w finale w 2022 roku, gdy przegrał z Carlosem Alcarazem 4:6, 6:2, 6:7(1), 3:6. Z kolei w tym samym roku Świątek wygrała, pokonując w finale Ons Jabeur 6:2, 7:6(5),