Oto co Świątek powiedziała po finale US Open. Wielka klasa

Iga Świątek i Casper Ruud dotarli do finału miksta w US Open, ale w nim po niezwykle zaciętym meczu musieli uznać wyższość włoskiego duetu - Sary Errani i Andrei Vavassoriego, przegrywając 3:6, 7:5, 6-10. Tym samym Włosi obronili trofeum sprzed roku. "Świątek powalczy, by powetować sobie ten przegrany finał nowojorskim triumfem w singlu" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Iga Świątek przemówiła po finale miksta US Open

Po finale doszło do tradycyjnej ceremonii wręczenia trofeów dla zwycięzców i finalistów. W jej trakcie jako pierwsza głos zabrała Iga Świątek. - Po pierwsze gratulacje dla Sary i Andrei. W pełni zasłużone zwycięstwo. Udowodniliście, że gracze deblowi są bardziej inteligentni taktycznie niż singliści. Walczyliśmy do końca. Staraliśmy się, żeby mecz był wyrównany. To była przyjemność dzielić z wami kort - powiedziała, a następnie zwróciła się do swojego deblowego partnera.

- Zawsze skupiamy się na singlu, ale teraz mieliśmy okazję zagrać w mikście. Naprawdę mi się to podobało. Dzięki Casper, że do mnie napisałeś. Chyba się zgodziliśmy, kto to zaczął - powiedziała, nawiązując do ich "kłótni" po awansie do półfinału. Zawsze miałam do ciebie ogromny szacunek. Wiesz o tym. Dzielenie z tobą kortu było niesamowite. Myślę, że stworzyliśmy naprawdę dobry zespół. Zwłaszcza bez przygotowania. Turniej w Cincinnati trwał dla mnie długo, a on był odpowiedzialny za taktykę. Mówił mi o niej jakieś 10 minut przed każdym meczem. Naprawdę mi się podobało. Mogliśmy grać naprawdę swobodnie i cieszyć się atmosferą. Dziękuję wam za przybycie i oglądanie. To wydarzenie ma wam zapewnić rozrywkę i zrobiliśmy wszystko, co możliwe. Dzięki, że zostaliście - dodała na koniec, zwracając się do kibiców.

Następnie Ruud także pogratulował zwycięskiej parze i powiedział kilka słów do Świątek. - Iga, dziękuję za wspólną grę. I również twojemu zespołowi za zgodę. Wiem, że miałaś bardzo pracowity dzień. Mam nadzieję, że odpoczniesz trochę przed rozpoczęciem singla. [...] To była świetna zabawa dla nas i mam nadzieję, że również dla kibiców. - podkreślił.

Po finale miksta Iga Świątek może liczyć na kilka dni odpoczynku przed zmaganiami singlowymi, które na nowojorskich kortach potrwają od 25 sierpnia do 7 września. Polka rozpocznie grę od pierwszej rundy i na pewno będzie chciała powtórzyć wyczyn z 2022 roku, gdy wygrała cały turniej.