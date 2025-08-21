Świątek pokonała Paolini, a tu takie słowa. "Dajcie mi odetchnąć, zanim to powiem"

Jasmine Paolini notuje kolejny udany sezon. Włoszka wypłynęła w singlu na szerokie wody w poprzednim roku, gdzie dwukrotnie dotarła do wielkoszlemowych finałów (Roland Garros, Wimbledon). Obecnie również trudno mieć do niej jakiekolwiek zastrzeżenia. Z poniedziałku na wtorek polskiego czasu zagrała o tytuł w Cincinnati przeciwko Idze Świątek. Przegrała 5:7, 4:6, ale pokazała się z dobrej strony. Oczarowany możliwościami Paolini jest Andy Roddick.

Co za słowa o Paolini. "Najbardziej kompletna"

Legendarny Amerykanin, były lider światowego rankingu ATP, wygłosił szokującą opinię. Sam zresztą zdaje sobie sprawę, że może wzbudzić kontrowersje swoimi słowami.

- Uwielbiam Paolini. Ona jest kompletną zawodniczką. Powiem coś i wszyscy oszaleją, ale dajcie mi chwilę odetchnąć, zanim to powiem. Być może jest najbardziej kompletną zawodniczką w kobiecym tenisie - powiedział Roddick w swoim podcaście "Served".

- A mam na myśli to, że potrafi się bronić daleko za linią końcową. Umie grać na różnej wysokości z obu stron - top-spinowym forhendem, płaskim forhendem. Potrafi zabrać rywalce czas, wejść w kort - dodał Roddick.

Świątek utrapieniem dla Paolini

Triumfator US Open w singlu z 2003 roku nawiązał także krótko do meczu Paolini ze Świątek. Raszynianka zagrała z sympatyczną przeciwniczką już szósty raz. Zawsze wychodzi z tych batalii zwycięsko.

Roddick wprost przyznał, że trudno jest grać przeciwko Polce z serwisem o mniejszej prędkości, a taki prezentuje zawodniczka z Toskanii. Nie zmienia to faktu, że jej tenis jest na tyle uniwersalny, iż sprawia problemy praktycznie wszystkim rywalkom.

- Czasami zostanie zdominowana, ale mimo że nie jest wysoka wzrostem, to jest wielka sercem, walecznością i tym, jak się ją ogląda. Mogę wam to powiedzieć już teraz. Oglądanie jej gry to czysta przyjemność - zakończył Roddick.

Paolini zajmuje obecnie 8. miejsce w rankingu WTA. Świątek wróciła na 2. pozycję.