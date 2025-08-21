Powrót na stronę główną
Świątek pokonała Paolini, a tu takie słowa. "Dajcie mi odetchnąć, zanim to powiem"
Andy Roddick co jakiś czas podczas swoich podcastów zachwyca się Igą Świątek. Tym razem poświęcił dużo uwagi Jasmine Paolini. Padło nawet stwierdzenie, które może zaskoczyć fanów tenisa.
Mecz Iga Świątek - Jasmine Paolini
Jasmine Paolini notuje kolejny udany sezon. Włoszka wypłynęła w singlu na szerokie wody w poprzednim roku, gdzie dwukrotnie dotarła do wielkoszlemowych finałów (Roland Garros, Wimbledon). Obecnie również trudno mieć do niej jakiekolwiek zastrzeżenia. Z poniedziałku na wtorek polskiego czasu zagrała o tytuł w Cincinnati przeciwko Idze Świątek. Przegrała 5:7, 4:6, ale pokazała się z dobrej strony. Oczarowany możliwościami Paolini jest Andy Roddick.

Co za słowa o Paolini. "Najbardziej kompletna"

Legendarny Amerykanin, były lider światowego rankingu ATP, wygłosił szokującą opinię. Sam zresztą zdaje sobie sprawę, że może wzbudzić kontrowersje swoimi słowami.

- Uwielbiam Paolini. Ona jest kompletną zawodniczką. Powiem coś i wszyscy oszaleją, ale dajcie mi chwilę odetchnąć, zanim to powiem. Być może jest najbardziej kompletną zawodniczką w kobiecym tenisie - powiedział Roddick w swoim podcaście "Served".

- A mam na myśli to, że potrafi się bronić daleko za linią końcową. Umie grać na różnej wysokości z obu stron - top-spinowym forhendem, płaskim forhendem. Potrafi zabrać rywalce czas, wejść w kort - dodał Roddick.

Świątek utrapieniem dla Paolini

Triumfator US Open w singlu z 2003 roku nawiązał także krótko do meczu Paolini ze Świątek. Raszynianka zagrała z sympatyczną przeciwniczką już szósty raz. Zawsze wychodzi z tych batalii zwycięsko.

Roddick wprost przyznał, że trudno jest grać przeciwko Polce z serwisem o mniejszej prędkości, a taki prezentuje zawodniczka z Toskanii. Nie zmienia to faktu, że jej tenis jest na tyle uniwersalny, iż sprawia problemy praktycznie wszystkim rywalkom.

- Czasami zostanie zdominowana, ale mimo że nie jest wysoka wzrostem, to jest wielka sercem, walecznością i tym, jak się ją ogląda. Mogę wam to powiedzieć już teraz. Oglądanie jej gry to czysta przyjemność - zakończył Roddick.

Paolini zajmuje obecnie 8. miejsce w rankingu WTA. Świątek wróciła na 2. pozycję.

