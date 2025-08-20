Kiedy grają Świątek i Ruud na US Open? Gdzie oglądać ich mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Czy mikst US Open powinien tak wyglądać? Opinie zawsze będą podzielone. Z jednej strony ciekawości nie da mu się odmówić, to zdecydowanie coś nowego. Jednak pretensje "naturalnych" deblistów też są uzasadnione. Jest w tym poczucie turnieju pokazowego dla najlepszych singlistów. Niemniej my, jako fani z Polski, jak dotąd mamy przynajmniej z czego się cieszyć. Wokół duetu Iga Świątek - Casper Ruud było trochę znaków zapytania. Nasza reprezentantka w deblu nie gra od dawna, a Norweg w tym sezonie zmagał się długo z urazem. Jednak oni na razie odpowiadają w najlepszy możliwy sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem trochę zawiedziona". Natalia Bukowiecka piąta na Stadionie Śląskim

Świątek i Ruud nietknięci. Jednak Pegula i Draper też

Ani duet Madison Keys - Francis Tiafoe, ani Caty McNally - Lorenzo Musetti, nie mieli z nimi szans. Polka i Norweg zrobili kopiuj/wklej, oba mecze wygrywając 4:1, 4:2 (w tym formacie set grany jest do czterech gemów). Nijak nie przeszkodziło im to, że niecałe 24 godziny wcześniej Świątek wygrała finał z Jasmine Paolini w oddalonym ok. 1000 km Cincinnati. Poważny akces do zwycięstwa w całym turnieju, ale w drodze do finału czeka ich spora przeszkoda.

To duet Jessica Pegula - Jack Draper. Amerykanka i Brytyjczyk także jak dotąd idą niczym burza. W dotychczasowych meczach stracili tyle samo gemów co Świątek z Ruudem, czyli sześć. W nieco innej konfiguracji, bo Emmę Raducanu oraz Carlosa Alcaraza pokonali 4:2, 4:2, a Mirrę Andriejewą i Daniiła Miedwiediewa 4:1, 4:1. Mamy zatem starcie dwóch zespołów, które jak dotąd nie były nawet blisko porażki.

Świątek i Ruud walczą o triumf US Open! Gdzie oglądać? O której start? [TRANSMISJA, RELACJA, WYNIK]

Dodajmy, że zaraz po półfinałach rozegrany zostanie także finał. W drugim starciu 1/2 finału Danielle Collins i Christian Harrison zmierzą się z włoskim duetem Sara Errani - Andrea Vavassori. Ci drudzy tworzą zdecydowanie najbardziej naturalny deblowy duet w stawce, jako że wspólnie wygrywali US Open 2024 i Roland Garros 2025.

Półfinałowe starcie z udziałem Świątek i Ruuda zaplanowane jest na godzinę 1:00 w nocy czasu polskiego w nocy z 20 na 21 sierpnia 2025 roku. Po nim rozegrane zostaną kolejno drugi półfinał oraz finał. Rozpoczęcie finału zatem zapewne nie przed 2:30 - 3:00 w nocy. Transmisja będzie dostępna na kanale Eurosport 1 oraz w Internecie na platformie HBO Max (po wykupieniu odpowiedniego pakietu).