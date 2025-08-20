Awansowała w US Open. Na portalu dla dorosłych zarabia więcej niż na tenisie

Sachia Vickery (559. WTA) cztery razy w swojej karierze była w drugiej rundzie US Open. Teraz nie ma jeszcze nawet gwarancji występu w turnieju głównym, bo musi walczyć w kwalifikacjach. Amerykanka, która lipcu 2018 roku była na 73. miejscu w światowym rankingu, w I rundzie kwalifikacji pokonała 7:5, 7:5 Ukrainkę Anastasiię Sobolievą (272. WTA). W drugim secie Vickery przegrywała 1:4 z podwójnym przełamaniem, a mimo to potrafiła odrobić straty.

Sachia Vickery działa na portalu dla dorosłych. Zarabia wielkie pieniądze

Nie wszyscy kibice tenisa wiedzą, co w wolnych chwilach robi Sachia Vickery. 30-letnia Amerykanka sprzedaje swoje zdjęcia na platformie dla dorosłych.

- Na początku nie myślałam, że to zrobię, ale jestem bardzo otwarta i nie obchodzi mnie, co ludzie o mnie myślą. To też najłatwiejsze pieniądze, jakie kiedykolwiek zarobiłam w życiu i bardzo mi się to podoba – powiedziała Vickery tuż przed rozpoczęciem kwalifikacji US Open.

Amerykanka dodała też, że wyciągnęła wnioski ze swojego życia i nie spotyka się już z mężczyznami za darmo. Jeśli są chętni na spotkanie, to muszą najpierw zapłacić 1000 dolarów.

- Nie wychodzę już za darmo z powodu zachowania mężczyzn. Teraz wymagam depozytu przed randką. Jeśli ktoś wyśle mi 1000 dolarów, to mogę się z nim spotkać - dodała Vickery.

Przyznała też, że zmieniła opinię o kobietach, które zarabiają na takich portalach. - Nigdy więcej nie będę o nich gadać bzdur. Kwota, którą tam zarobiłam w ciągu zaledwie dwóch dni, przytłacza mnie. To naprawdę mną wstrząsnęło - wyjaśniła Vickery.

Jej konto na Instagramie można zobaczyć tutaj. Obserwuje je blisko 40 tysięcy internautów.

Vickery to niejedyna tenisistka związana z portalem dla dorosłych. To samo robi Sofia Żuk - była mistrzyni juniorskiego Wimbledonu, która już zakończyła karierę.

Amerykanka w półfinale kwalifikacji US Open zmierzy się z Niemką Ellą Seidel (105. WTA). Jeśli wygra, to w finale czekać będzie zwyciężczyni meczu: Destanee Aiava (Australia, 168. WTA) - Justina Mikulskyte (Litwa, 200. WTA).

Vickery w swojej karierze nie wygrała żadnego turnieju rangi WTA. Zwyciężyła w trzech imprezach, ale rangi ITF. W żadnym z turniejów wielkoszlemowych nie awansowała do III rundy.

Vickery w 2013 roku zdobyła mistrzostwo Stanów Zjednoczonych w juniorskich rozgrywkach Amerykańskiej Federacji Tenisowej (USTA).