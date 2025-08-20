Medalista olimpijski wydał werdykt ws. Igi Świątek. Pozamiatane

Nie ma wątpliwości, że Iga Świątek (2. WTA) jest jedną z głównych faworytek do wygrania ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym roku - US Open, rozgrywanego na kortach twardych w Nowym Jorku. Polka już raz tam była najlepsza - w 2022 roku, pokonując w finale Tunezyjkę Ons Jabeur 6:2, 7:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Były amerykański tenisista wydał wyrok o Idze Świątek. "To pewne"

Na temat Igi Świątek i jej obecnej formy wypowiedział się Steve Johnson, były amerykański tenisista, brązowy medal w deblu na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku.

- Ona gra teraz najlepiej w tourze, to pewne. Myślę, że to wynika z tego, że po tym, jak Polka poradziła sobie ze wszystkimi sukcesami, które odniosła i pogodziła się z faktem, że nie jest numerem jeden światowego touru. To jest trudne psychicznie i emocjonalnie dla zawodniczki. Na niej to ciążyło, ale teraz mniej się o niej mówi. Wszyscy mówią o Gauff czy Sabalence, o innych tenisistkach, więc pomyśleliśmy sobie: Ok, zapomnijmy na chwilę o Idze. Była trochę w tle, a gra naprawdę świetnie - przyznał Johnson.

Według niego Świątek jest jedną z największych faworytek do wygrania US Open.

"Ona gra teraz najlepszy tenis i myślę, że jeśli nie będzie główną faworytką w Nowym Jorku, to na pewno tą drugą. Iga wygrywa duże turnieje i jeśli swoją dobrą grę uda się jej udowodnić na szybszej nawierzchni, to będzie to zły znak dla wszystkich jej rywalek" - dodał Johnson w programie Nothing Major Show.

Amerykanin w swojej karierze wygrał cztery turnieje rangi ATP (Nottingham, Newport i dwa razy Houston). W turnieju wielkoszlemowym jego najlepszy wynik to IV runda Wimbledonu w 2016 roku. W deblu dwa razy był w półfinale US Open (2015 i 2021). Najwyżej w rankingu ATP w singlu był na 21. pozycji.

Zobacz także: To wideo jest hitem sieci. "Mamy swoją Świątek w domu"

Relacje na żywo z meczów Świątek na US Open na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.