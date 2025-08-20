Świątek dostała pytanie o nr 1 rankingu. Zaskakująca odpowiedź

Iga Świątek ledwo co wygrała turniej w Cincinnati, a już za kilka dni polscy kibice znów będą bardzo mocno trzymać za nią kciuki. To efekt tego, że 24 sierpnia ruszy ostatni turniej wielkoszlemowy w tym roku - US Open, rozgrywany na kortach twardych w Nowym Jorku.

Iga Świątek dostała pytanie o pozycję liderki światowego rankingu. Oto co powiedziała

Mimo zwycięstwa na Wimbledonie i w Cincinnati Iga Świątek wciąż nie odzyskała pozycji liderki światowego rankingu. "Jedynkę" straciła w październiku ubiegłego roku. Od tamtej pory prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka. Właśnie o pozycję liderki Świątek dostała pytanie po wygranym turnieju w Cincinnati.

"Iga, jak bardzo wciąż myślisz o odzyskaniu pierwszego miejsca w światowym rankingu" - spytał dziennikarz.

- Nie myślę o tym, bo wiem, że Aryna też ma świetny sezon. Wiem, że wszystko będzie zależało od mojej gry. I szczerze mówiąc, ten sezon nie był łatwy i miałam wiele innych zmartwień i rzeczy do poprawienia, więc w ogóle o tym nie myślałam i nie myślę - odpowiedziała Świątek.

Dostała ona również pytanie, jak będzie wyglądało jej przejście z Cincinnati do Nowego Jorku, gdzie korty są wolniejsze, a piłki lżejsze.

- Piłka jest ta sama, ale korty… Jeśli dobrze pamiętam, to w tym roku w Cincinnati korty były trochę podobne do tych, które mieliśmy w zeszłym roku na US Open, ale z roku na rok korty są wolniejsze, więc nie jestem pewna, jak wyglądają teraz w Nowym Jorku. Będę musiała odpowiedzieć na to pytanie na US Open po kilku treningach i grze na jednym z głównych kortów. W tenisie chodzi o adaptację. Wcześniej mierzyłam się z wieloma różnymi sytuacjami i zawsze udawało mi się być gotową na pierwszy mecz i zaadaptować. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie - odpowiedziała Świątek.

