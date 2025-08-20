To wideo jest hitem sieci. "Mamy swoją Świątek w domu"

Często na najważniejszych meczach Igi Świątek można dostrzec jej tatę i siostrę. Wielokrotnie najlepsza polska tenisistka mówiła o tym, jak ważne jest dla niej wsparcie najbliższych. We wczesnych latach sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych trenowała razem z siostrą, która ostatecznie wybrała inną drogę życiową.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Internauci zachwyceni filmem kliniki stomatologicznej

Agata Świątek zdecydowała się bowiem na pójście w ślady mamy i została stomatologiem. Klinika, w której obecnie pracuje, postanowiła nawiązać do popularności jej siostry. W mediach społecznościowych został opublikowany zabawny film, który nawiązuje do znanego mema. Jak to konkretnie wyglądało?

- Doktorze, a możemy włączyć Świątek? - zapytała jedna z kobiet. - Pani Soniu, mamy swoją Świątek w domu - odpowiedział mężczyzna. Kamera pokazała wówczas Agatę Świątek, która zdjęła maseczkę i zrobiła zażenowaną minę (film można zobaczyć poniżej).

W treści posta na Instagramie zostały opisane zabiegi wykonywane przez starszą z sióstr Świątek. W humorystycznym tonie dodano też inną informację. "Tak, w każdym gabinecie mamy TV i czasami zdarzy nam się puścić jakiś mecz tenisowy" - czytamy.

Nocne mecze Igi Świątek

Obecnie mamy taki okres w tenisowym kalendarzu, że czasami kibice muszą zarywać noce, by oglądać w akcji Igę Świątek.

Tak będzie też w najbliższym czasie. 24-latka zameldowała się w półfinale wielkoszlemowego US Open w mikście razem z Casperem Ruudem. Polsko-norweski zagra w decydującej fazie turnieju w nocy ze środy na czwartek. Półfinał ma się rozpocząć o godz. 1:00, a po drugiej stronie siatki staną Jessica Pegula i Jack Draper.