Kapitalne wieści dla Igi Świątek przed US Open! To mówi wszystko

Po triumfie w Cincinnati Iga Świątek udała się do Nowego Jorku, gdzie bierze udział w turnieju miksta w US Open. Polka świetnie sobie radzi wraz z Casperem Ruudem, z którym awansowała do półfinału. - Byłem bardzo szczęśliwy, że mogę zagrać z Igą. Każdy powinien okazać jej uznanie, gdyż dotarła do hotelu 12 godzin temu, o 2 czy 3 w nocy, żeby tu zagrać. Dziękuję ci bardzo, Iga - powiedział z klasą Norweg po awansie do półfinału.

Świetne wieści dla Igi Świątek przed US Open

Turniej miksta to dopiero przedsmak tego, co będzie się działo w dniach 24 sierpnia - 7 września. Wtedy to rozpocznie się singlowa edycja tego wielkoszlemowego turnieju. Tytułu bronić będzie Aryna Sabalenka. Jednak dziennikarz "Super Expressu" - Michał Chojecki zauważył pewną zależność między US Open a turniejem w Cincinnati.

- W ostatnich latach tak się zdarzało, że kto wygrywa Cincinnati, ten wygrywa US Open. Dwa lata temu było tak w przypadku Coco Gauff, która wygrywała właśnie tam i zaraz potem na Wielkim Szlemie. Rok temu również było tak w przypadku Aryny Sabalenki, która triumfowała w Cincy i US Open - powiedział w programie na YouTube.

- Oczywiście to tylko taka statystyka, ale myślę, że też ciekawa prawidłowość. Myślę, że ten, kto zbuduje formę na tych szybkich kortach w Cincinnati, to zyskuje i pewność siebie i ogranie z tą nawierzchnią - dodał.

Swoją wypowiedź dziennikarz rozszerzył również w oddzielnym artykule, gdzie podkreślił, że w ostatnich dwóch edycjach taka zależność występowała zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Przypomnijmy, że w 2023 roku w Cincinnati triumfował Novak Djoković, który później sięgnął po US Open. W ubiegłym roku oba tytuły trafiły w ręce Jannika Sinnera.

Iga Świątek i Casper Ruud zagra o finał miksta US Open

Zanim jednak rozpocznie się rywalizacja w singlowym US Open - Iga Świątek z Casperem Ruudem powalczy w półfinale miksta z Jessicą Pegulą/Jackiem Draperem, którzy pokonali Mirrę Andriejewą i Daniiła Miedwiediewa (4:1, 4:1).

Ten mecz odbędzie się w nocy ze środy na czwartek (21.08). Tenisiści i tenisistki wyjdą na kort o godz. 1:00 czasu polskiego. Rywalizację będzie można śledzić na antenie Eurosportu oraz na platformie MAX.

Zwycięzcy tego starcia zmierzą się w finale z triumfatorem starcia Danielle Collins/Christian Harrison - Sara Errani/Andrea Vavassori.