Tak partner Świątek nazwał Polkę po meczu na US Open. Coś pięknego

Iga Świątek dokonuje niesamowitych rzeczy. Z poniedziałku na wtorek polskiego czasu pokonała Jasmine Paolini w finale imprezy WTA 1000 w Cincinnati (wynik 7:5, 6:4). Polka w całym turnieju nie straciła seta. Po spotkaniu z Włoszką szybko udała się do Nowego Jorku, gdzie przygotowywała się już do gry w mikście na US Open. Jej partnerem jest Casper Ruud.

Świątek nie przestaje zadziwiać. Ruud chwali

Polsko-norweski duet wygrał dwa spotkania i zameldował się w półfinale. Najpierw Świątek i Ruud uporali się z parą Madison Keys/Frances Tiafoe (4:1, 4:2), a następnie z Cate McNally i Lorenzo Musettim (4:1, 4:2). Po tych meczach Ruud był pełen podziwu dla Świątek. 26-latek został zapytany o to, jak współpracuje mu się z młodszą koleżanką.

- Na korcie jest bardzo, bardzo intensywna, w dobrym tego słowa znaczeniu. Myślę, że oboje ubóstwialiśmy Rafę, gdy dorastaliśmy - podkreślił Ruud.

- Bardzo lubię, gdy wykonuje swoje wymachy rakietą na korcie i przygotowuje się do punktu. To nie jest coś, co mężczyźni zawsze robią. Naprawdę uważam, że jej sposób na przygotowanie się do następnej akcji jest fajny. Sam robiłem to kiedyś na treningach, ale w meczach już nie aż tak często. To tylko pokazuje, jak bardzo jest skupiona i zdeterminowana. Gra w deblu to zupełnie inna gra, bo masz kogoś przy siatce. Myślę, że oboje czasem czuliśmy trochę stresu w wymianach - dodał.

Na tym się nie skończyło. Ważne słowa o Świątek

Być może jeszcze istotniejszą rzecz Ruud powiedział o charakterze Świątek. Norweg krótko skwitował zachowanie polskiej tenisistki.

- Jest bardzo życzliwą osobą - tak ją odbierałem z zewnątrz, a teraz, gdy trochę lepiej ją poznaję, widzę, że naprawdę chce jak najlepiej dla wszystkich wokół siebie - ocenił.

Półfinały i finał miksta na US Open odbędą się w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu. Świątek i Ruud zmierzą się o godz. 1:00 z Jessicą Pegulą i Jackiem Draperem. Jeśli zwyciężą, to o tytuł zagrają po drugim półfinale, w którym batalię stoczą Danielle Collins/Christian Harrison i Sara Errani/Andrea Vavassori.