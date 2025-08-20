Iga Świątek poznała rywali w półfinale US Open! Jest też zła wiadomość

W Cincinnati Iga Świątek wygrała swój drugi tytuł w tym sezonie. Polka pokonała Jasmine Paolini 7:5, 6:4 i wygrała cały turniej. Długo się tym zwycięstwem nie nacieszyła, bo już około 17 godzin później wzięła udział w turnieju miksta na US Open, gdzie wspólnie z Casperem Ruudem walczyła o triumf. "Pierwsze spotkania rozgrywane w nowej formule pokazały jednak w jaki sposób zawodnicy podchodzą do tych zawodów. Zupełnie nie przypominały rywalizacji o prestiżowy wielkoszlemowy tytuł, a wyglądały bardziej jak mecze pokazowe, w którym żadna ze stron nie forsuje tempa. Tenisiści starali się popisywać efektownymi uderzeniami i z uśmiechami na ustach przyjmowali potencjalne niepowodzenia takich zagrań" - relacjonował na łamach Sport.pl Szymon Szczepanik.

Iga Świątek i Casper Ruud idą jak burza w mikście US Open

Polsko-norweska para rozpoczęła rywalizację od startu z amerykańskim duetem Madison Keys/ Frances Tiafoe. Świątek i Ruud radzili sobie bardzo dobrze i wygrali pierwszego seta 4:1 w zaledwie 17 minut. Druga partia była trochę bardziej zacięta, ale zakończyła się wynikiem 4:2.

W ćwierćfinale drużyna Igi Światek zmierzyła się z Lorenzo Musettim i Cathy McNally. Ta potyczka zakończyła się takim samym wynikiem (4:1, 4:2).

Mikst US Open: Świątek/Ruud poznali rywala w półfinale

To zwycięstwo pozwoliło Idze Świątek i Casperowi Ruudowi cieszyć się z awansu do półfinału. W nim zmierzą się z Jessicą Pegulą/Jackiem Draperem, którzy pokonali Mirrę Andriejewą i Daniiła Miedwiediewa (4:1, 4:1). W 1/8 finału amerykańsko-brytyjska para wyeliminowała Emmę Raducanu i Carlosa Alcaraza.

Niestety dla polskich kibiców ten mecz odbędzie się w nocy ze środy na czwartek (21.08). Tenisiści i tenisistki wyjdą na kort o godz. 1:00 czasu polskiego. Rywalizację będzie można śledzić na antenie Eurosportu oraz na platformie MAX.

Jeśli Świątek i Ruud wygrają w półfinale, to o zwycięstwo w całym turnieju powalczą ze zwycięzcami starcia Danielle Collins/Christian Harrison - Sara Errani/Andrea Vavassori. Tenisiści wyjdą na kort 21 sierpnia nie przed godz. 2:30 (czasu polskiego).

"Ewentualny finał z udziałem Polki i Norwega odbędzie się po zakończeniu drugiego półfinału" - informuje w serwisie X profil "Z kortu - informacje tenisowe".