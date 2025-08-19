Wszyscy zobaczyli, w jakim stroju Osaka wyszła na kort. Lawina komentarzy

Naomi Osaka wydaje się wracać na właściwe tory. Po tym, jak w turnieju w Montrealu awansowała do finału, wywalczyła sobie rozstawienie podczas US Open. Czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zdążyła się już pozytywnie wypowiedzieć na temat współpracy z Tomaszem Wiktorowskim, który na początku sierpnia dołączył do jej teamu. Wielu kibiców wierzy, że ten duet może wkrótce podbić korty WTA.

REKLAMA

Zobacz wideo Moura Pietrzak: Globalne firmy inwestują w kobiecą piłkę, a polskie już nie

Naomi Osaka serio to zrobiła. Pełen luz

Japonka znalazła się też w gronie tenisistek oraz tenisistów zaproszonych do udziału w turnieju miksta. Od tego roku jest on rozgrywany w bardziej "ekskluzywnym gronie". Organizatorzy US Open zadbali o obecność najlepszych singlistów globu, odrzucając trochę na bok specjalistów od gry podwójnej, co wzbudziło kontrowersje. Partnerem do gry Osaki został Gael Monfils.

Japońsko-francuski duet nie zdołał jednak wygrać ani jednego spotkania. Już w 1/8 turnieju poległ przeciwko parze Lorenzo Musetti - Caty McNally. Zanim ten mecz się jednak jeszcze rozpoczął, wielką uwagę przykuł... strój Osaki. 27-latka nie ubrała co prawda niczego ekstrawaganckiego, tylko zwykłe, luźne ubrania, które raczej nie pasują charakterem do turnieju wielkoszlemowego. Miała na sobie szeroki, ciemny t-shirt, dopasowane do niego szorty oraz czapkę z daszkiem i wielkim logiem.

ZOBACZ TEŻ: Cały świat pisze o Idze Świątek. Oto co zrobiła tuż po finale w Cincinnati

"Naomi Osaka grająca w mikście w stroju treningowym pokazuje, jak większość zawodników podchodzi do tego turnieju" - stwierdził na portalu "X" dziennikarz Aayush Majumdar. "Gramy oficjalny mecz turnieju Wielkoszlemowego, a Naomi Osaka wchodzi sobie na niego w ciuchach treningowych w czapce, na której logo jest tak duże, że nie zostałaby w niej dopuszczona do meczu singlowego" - czytamy natomiast na profilu "Sofa Sportowa" na "X".

Turniej miksta w ramach US Open zakończy się w środę, 20 sierpnia. Następnie gwiazdy tenisa będą przygotowywać się już do startu w zawodach singlowych, które rozpoczną się 24 sierpnia.