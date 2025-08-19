Wszyscy zobaczyli, w jakim stroju Osaka wyszła na kort. Lawina komentarzy

Naomi Osaka wydaje się wracać na właściwe tory. Po tym, jak w turnieju w Montrealu awansowała do finału, wywalczyła sobie rozstawienie podczas US Open. Czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zdążyła się już pozytywnie wypowiedzieć na temat współpracy z Tomaszem Wiktorowskim, który na początku sierpnia dołączył do jej teamu. Wielu kibiców wierzy, że ten duet może wkrótce podbić korty WTA.
Naomi Osaka serio to zrobiła. Pełen luz
Japonka znalazła się też w gronie tenisistek oraz tenisistów zaproszonych do udziału w turnieju miksta. Od tego roku jest on rozgrywany w bardziej "ekskluzywnym gronie". Organizatorzy US Open zadbali o obecność najlepszych singlistów globu, odrzucając trochę na bok specjalistów od gry podwójnej, co wzbudziło kontrowersje. Partnerem do gry Osaki został Gael Monfils.
Japońsko-francuski duet nie zdołał jednak wygrać ani jednego spotkania. Już w 1/8 turnieju poległ przeciwko parze Lorenzo Musetti - Caty McNally. Zanim ten mecz się jednak jeszcze rozpoczął, wielką uwagę przykuł... strój Osaki. 27-latka nie ubrała co prawda niczego ekstrawaganckiego, tylko zwykłe, luźne ubrania, które raczej nie pasują charakterem do turnieju wielkoszlemowego. Miała na sobie szeroki, ciemny t-shirt, dopasowane do niego szorty oraz czapkę z daszkiem i wielkim logiem.
"Naomi Osaka grająca w mikście w stroju treningowym pokazuje, jak większość zawodników podchodzi do tego turnieju" - stwierdził na portalu "X" dziennikarz Aayush Majumdar. "Gramy oficjalny mecz turnieju Wielkoszlemowego, a Naomi Osaka wchodzi sobie na niego w ciuchach treningowych w czapce, na której logo jest tak duże, że nie zostałaby w niej dopuszczona do meczu singlowego" - czytamy natomiast na profilu "Sofa Sportowa" na "X".
Turniej miksta w ramach US Open zakończy się w środę, 20 sierpnia. Następnie gwiazdy tenisa będą przygotowywać się już do startu w zawodach singlowych, które rozpoczną się 24 sierpnia.
