Burza po zwycięstwie Świątek w Cincinnati. Nagle słowa Sabalenki. "Niesprawiedliwe"

Iga Świątek przeszła przez amerykański turniej jak burza. W pięciu rozegranych w Cincinnati meczach nie straciła ani jednego seta! A trzeba przypomnieć, że mierzyła się z czołowymi tenisistkami świata - takimi jak Jelena Rybakina czy Jasmine Paolini. Triumf w turnieju rangi WTA 1000 jest dla niej drugim w tym sezonie - po zwycięstwie w wielkoszlemowym Wimbledonie.

Iga Świątek wygrała, a Aryna Sabalenka ją broni

Za zwycięstwo w turnieju Cincinnati Open Świątek zarobi 752 275 dolarów. Jak się okazało: to znacznie mniej od Carlosa Alcaraza, który triumfował w męskim turnieju singla i otrzyma 1 124 380 dolarów. Choć tenis jest jednym z niewielu sportów, w którym panuje względna równość płac (we wszystkich zawodach wielkoszlemowych obowiązują podział 50 do 50 w puli nagród), to akurat zawody rozgrywane w hrabstwie Hamilton bardziej nagradzają mężczyzn.

- Grali na tych samych obiektach przez dwanaście dni. Grali do dwóch wygranych setów przez dwanaście dni. Nie zarobią tyle samo - podkreślił na portalu "X" Luigi Gatto, włoski dziennikarz tenisowy. Pod jego postem posypały się komentarze kibiców. Niektórzy bronili organizatorów Cincinnati Open, twierdząc, że męski tenis przyciąga większą widownię i stąd wiążę się z większymi nagrodami. Inni stanęli po stronie zawodniczek. "To nie ma żadnego sensu. Ten turniej to fiasko" - napisał jeden z fanów.

Głośny temat w tenisowym środowisku postanowiło zbadać "Mundo Deportivo". Hiszpańska gazeta dogłębnie porównała zarobki tenisistów oraz tenisistek, a także zacytowała Arynę Sabalenkę, która mówiła: - To niesprawiedliwe! Z punktu widzenia telewizji, sprzedaży biletów, wszystkiego. To niesprawiedliwe. Kobiety zasługują na te zarobki tak samo jak mężczyźni. Oni są silniejsi fizycznie, ale to nie znaczy, że nie pracujemy tak ciężko jak oni.

Warto podkreślić, że Sabalenka odnosiła się w tej wypowiedzi do różnicy w honorarium między nią a Jannikiem Sinnerem za zwycięstwo w Cincinnati Open w 2024 roku. Obecnie jednak słowa Białorusinki wracają i są żywsze niż kiedykolwiek. Bo organizatorzy amerykańskiego turnieju znowu wywołali kontrowersje, jeśli chodzi o podział puli nagród.

Iga Świątek zdążyła już zanotować występ w ramach US Open. W spotkaniu miksta wraz z Casperem Ruudem pokonała parę Madison Keys - Frances Tiafoe.