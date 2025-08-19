Polak idzie jak burza! Zaraz może wyprzedzić Hurkacza w rankingu ATP

Noc z 18 na 19 sierpnia czasu polskiego stała przede wszystkim pod znakiem finału WTA 1000 w Ohio z udziałem Igi Świątek. Polka wygrała go, pokonując 7:5, 6:4 Jasmine Paolini. Jednak to nie były jedyne polskie tenisowe emocje na amerykańskiej ziemi tej nocy. Ok. 674 kilometry (419 mil) na południowy wschód od Cincinnati w Winston-Salem do akcji ruszył Kamil Majchrzak, który stanął naprzeciwko Nuno Borgesa w walce o 1/8 finału turnieju ATP 250.

Majchrzak na fali! I runda nie była przypadkiem

Nasz reprezentant w ostatnich dniach jest w dobrej formie. Wygrał Challengera w Grodzisku Mazowieckim, a tuż po tym ruszył do Karoliny Północnej. W I rundzie spisał się doskonale, pokonując po twardym boju Chilijczyka Nicolasa Jarry'ego (7:6(6), 6:4). W kolejnym starciu faworytem zdecydowanie nie był, bo Portugalczyk Borges to 42. zawodnik świata (Polak jest 78.), rozstawiony w Winston-Salem z numerem siódmym.

Borges nie wiedział, co się dzieje. Dominacja

Na korcie nijak tego jednak nie było widać. To był doskonały pojedynek w wykonaniu Majchrzaka. Polak umiejętnie kastrował rywala ze wszelkich atutów. Ten kompletnie nie miał odpowiedzi na zagrania naszego świetnie dysponowanego reprezentanta. Pierwszy set potrwał tylko 27 minut, a Majchrzak wygrał go 6:1. W drugim Portugalczyk powalczył nieco mocniej, wygrał trzy gemy. Jednak końcówka w pełni należała do Polaka. Nasz reprezentant od stanu 3:3 zwyciężył trzy kolejne gemy, w tym dwa przy serwisie rywala i przypieczętował triumf 6:1, 6:3, który odniósł w zaledwie 68 minut.

Przed Majchrzakiem teraz walka o ćwierćfinał. Jego przeciwnikiem w 1/8 finału będzie rozstawiony z nr 11 Amerykanin Sebastian Korda. Ten mecz w środę 20 sierpnia o niepodanej jeszcze godzinie. Dodajmy, że Majchrzak może zostać w Winston-Salem najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w rankingu ATP. Hubert Hurkacz przez pauzę spowodowaną kontuzjami spadł już na 67. miejsce, z kolei jego starszy rodak już teraz jest na 72. lokacie w rankingu live. Jeśli Kamil chce wyprzedzić Huberta już podczas tego turnieju, musi dojść do finału.