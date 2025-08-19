US Open 2025. O której gra dzisiaj Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

- Powiem szczerze, że będę zaskoczony, jeśli Iga zagra. Bo niby 2 godziny (tyle trwa lot z Cincinnati do Nowego Jorku - red.) to nie jest dużo, ale obciążenie, zmęczenie, nowe miejsce... W zasadzie wchodzisz z marszu do meczu. Szaleństwo. (...) Byłbym zdziwiony, gdyby Iga w nim zagrała - przekazał Dawid Celt. Jak się okazało, Iga zdecydowała się wystąpić w tym wydarzeniu. - Jestem podekscytowana, że przenoszę się tam jeszcze dziś i gram jutro. Mam nadzieję, że się wyrobię na samolot - przyznała z uśmiechem.

US Open 2025. Kiedy gra Iga Świątek?

Partnerem naszej zawodniczki w mikście będzie Casper Ruud. Ten błyskawicznie po triumfie w Cincinnati pogratulował jej sukcesu. - Niesamowite! Widzimy się jutro - napisał w komentarzu pod celebracyjnym postem na Instagramie. Polka dodała niedawno zdjęciem z samolotu, co tylko pokazało, że nie wycofała się z decyzji. "Made it. See you on the court Casper Ruud" - napisała na Instagramie, co oznacza, tłumacząc na język polski: "Udało mi się. Widzimy się na korcie".

Rywalem polsko-norweskiego duetu w pierwszym meczu w US Open będzie Madison Keys oraz Frances Tiafoe. Nie będzie zatem wątpliwości, że faworytem będzie amerykańska para. 30-latka szybko poległa w Cincinnati z Jeleną Rybakiną, natomiast Tiafoe skreczował spotkanie IV rundy z Holgerem Rune. Jeśli chodzi o Ruuda, to przegrał on już w I rundzie z Arthutrem Rinderknechem.

Dlaczego właściwie nasza zawodniczka wystąpi w tych zawodach? "Świątek na co dzień nie ma z grą podwójną wiele wspólnego, ale organizatorzy podjęli kontrowersyjną, krytykowaną przez wielu decyzję, że uczestników wyłoni się przede wszystkim na podstawie rankingu singlowego" - tłumaczył Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

US Open 2025. O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Mecz Świątek/Ruud - Keys/Tiafoe odbędzie się we wtorek 19 sierpnia. Jest on wpisany w planie na godz.11.30 (ok. 18:00 czasu polskiego), czyli jako drugi od godz. 11. Jeśli Świątek i Ruudowi uda się awansować, to jeszcze tego samego dnia rozegrają ćwierćfinał. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Eurosportu oraz w internecie na platformie HBO Max.

