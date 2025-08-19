Tak partner Igi Świątek zareagował na jej sukces. Błyskawicznie

Cincinnati było jak dotąd jednym z niewielu "tysięczników" w kalendarzu WTA, którego Iga Świątek jeszcze nie wygrała. Polka ma jednak w tym roku smaka na pierwsze tytuły i po premierowym triumfie w Wimbledonie postanowiła włączyć do kolekcji także turniej w Ohio. Nasza reprezentantka ograła w finale Jasmine Paolini 7:5, 6:4, potwierdzając znakomitą formę przed zbliżającym się US Open. Nie ma zresztą ani chwili na odpoczynek.

Ruud pogratulował Świątek. Wkrótce połączą siły

Po triumfie w Cincinnati Polka musiała szybko dostać się do Nowego Jorku, bowiem już we wtorek 19 sierpnia zagra w I rundzie turnieju miksta. Świątek na co dzień nie ma z grą podwójną wiele wspólnego, ale organizatorzy podjęli kontrowersyjną, krytykowaną przez wielu decyzję, że uczestników wyłoni się przede wszystkim na podstawie rankingu singlowego. Tak oto do drabinki trafiła Polka, która połączy siły z Casperem Ruudem. Norweski tenisista, aktualnie 12. w rankingu ATP, nie przegapił dużego sukcesu swojej partnerki i w mediach społecznościowych pogratulował jej triumfu w Cincinnati.

- Niesamowite! Widzimy się jutro - napisał Norweg w komentarzu pod celebracyjnym postem na Instagramie naszej reprezentantki. Sam Ruud również rywalizował w Cincinnati w męskim turnieju. Dla niego jednak skończyło się to źle, bo już w II rundzie przegrał z Francuzem Arturem Rinderknechem. Skandynawski tenisista dopiero wraca po urazie, który wyeliminował go m.in. z Wimbledonu. Jak dotąd poza nieudanym występem w Cincinnati dotarł też do 1/8 finału ATP Masters 1000 w Toronto.

Odpoczynek? Jaki odpoczynek?

Świątek oraz Ruud w I rundzie miksta zmierzą się z podwójnie amerykańską parą Madison Keys - Francis Tiafoe. Wygrana oznaczać będzie od razu awans do ćwierćfinału, jako że w turnieju bierze udział tylko 16 duetów. W dodatku organizatorzy namieszali też w samym formacie meczów, bo każdy set będzie rozgrywany do czterech, a nie sześciu wygranych gemów. Polsko-norwesko-amerykański mecz rozpocznie się we wtorek 19 sierpnia nie przed godz. 18:00 czasu polskiego.