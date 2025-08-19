Iga Świątek zrobiła to! Zdjęcie nie pozostawia żadnych złudzeń

Iga Świątek potwierdziła kapitalną formę i nie dała większych szans Jasmine Paolini w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 7:5, 6:4. - Chcę podziękować swojemu zespołowi. Sprawiacie, że staję się lepszą zawodniczką. Prawdę powiedziawszy, jestem zszokowana naszymi wynikami, bo gdybym miała wskazać dwa turnieje, o których wygraniu wcześniej nie myślałam, to byłyby Wimbledon i Cincinnati - mówiła po meczu.
"Już dobrych kilka miesięcy temu organizatorzy US Open ogłosili, że była liderka rankingu zgłosiła się do zmodyfikowanej formuły rywalizacji mikstów razem z Casperem Ruudem" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. I te wieści się potwierdziły. Dlaczego Świątek zdecydowała się na taki ruch? - Trzeba wykorzystać pewność siebie i doświadczenie z wcześniejszych występów. (...) Jestem podekscytowana, że przenoszę się tam jeszcze dziś i gram jutro. Mam nadzieję, że się wyrobię na samolot - przyznała dla Tennis Channel.
I jak się okazuje, nasza zawodniczka dotrzymała słowa. Niedługo po zwycięstwie pochwaliła się zdjęciem z samolotu. "Made it. See you on the court Casper Ruud" - napisała na Instagramie, co oznacza, tłumacząc na język polski: "Udało mi się. Widzimy się na korcie". Teoretycznie loty z Cincinnati do Nowego Jorku trwają ok. dwóch godzin, więc nie można wykluczyć, że Świątek jest już w największym mieście USA.
Bardzo zaskoczony decyzją Igi był trener Dawid Celt. - Powiem szczerze, że będę zaskoczony, jeśli Iga zagra. Bo niby 2 godziny to nie jest dużo, ale obciążenie, zmęczenie, nowe miejsce... W zasadzie wchodzisz z marszu do meczu. Szaleństwo. Ten mikst to tylko zabawa, taka dodatkowa rzecz. Powiem szczerze, że byłbym zdziwiony, gdyby Iga w nim zagrała - twierdził.
Duet Świątek - Ruud zmierzy się w pierwszym meczu z mocną parą Madison Keys - Frances Tiafoe. Nie ma złudzeń, że Amerykanie są faworytami. To spotkanie jest wpisane we wtorkowym planie na godz.11.30, czyli jako drugie od godz. 11. Jeśli Świątek i Ruudowi uda się awansować, to jeszcze tego samego dnia rozegrają ćwierćfinał.
