79 minut i koniec! Szybki mecz Polki w US Open

Katarzyna Kawa ma za sobą fatalny okres. Najpierw pod koniec czerwca nie udało jej się przejść przez kwalifikacje do Wimbledonu. Następnie zawiodła w rumuńskich zawodach zarówno w Bukareszcie, jak i Iasi. I choć nadziei mógł dać jej występ w szwedzkim Bastad, gdzie doszła do finału, to potem było już tylko gorzej. Od tamtej pory nasza zawodniczka nie może przełamać serii porażek. Teraz miała kolejną okazję, natomiast znów rywalka okazała się lepsza.

Katarzyna Kawa nie zagra w US Open. Rywalka potrzebowała zaledwie 79 minut

Katarzyna Kawa zmierzyła się w nocy z poniedziałku na wtorek z niżej rozstawioną Claire Liu. Od początku meczu Amerykanka miała jednak przewagę na korcie. Przede wszystkim bardzo dobrze serwowała, z czym nie mogła sobie poradzić Polka. Finalnie pierwszy set zakończył się wynikiem 1:6. Druga odsłona była nieco lepsza, natomiast... niewiele.

Już w trzecim gemie Kawa straciła podanie, kiedy Liu przełamała ją do 0. Następnie znów popełniała za dużo błędów i było już 1:4. I choć po chwili sama przełamała Amerykankę, to tylko na tyle było ją stać. Końcówka należała do Liu, która w ostatnim gemie po raz piąty w tym spotkaniu zdobyła podanie naszej zawodniczki. Ostatecznie to widowisko trwało zaledwie 79 minut i zakończyło się wynikiem 1:6, 3:6.

"Słaby mecz Kasi. Widać, że formy nie ma, że aktualnie jest tendencja spadkowa" - można przeczytać w komentarzach na portalu X. Kawa dotąd tylko raz w karierze wystąpiła w US Open. Było to w 2020 roku, kiedy poległa jednak już w pierwszej rundzie z faworyzowaną Ons Jabeur 2:6, 6:7 (6).

Katarzyna Kawa - Claire Liu 1:6, 3:6

Już niebawem walkę o udział w US Open rozpocznie również Maja Chwalińska, która zmierzy się w pierwszym meczu z Giorgią Pedone, oraz Linda Klimovicova. Jedną z faworytek całego wydarzenia jest za to Iga Świątek, która nie dość, że zwyciężyła ostatnio Wimbledon, to triumfowała we wtorek w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Będzie chciała zatem powtórzyć wyczyn z 2022 roku, kiedy wygrała tego Wielkiego Szlema.