Abramowicz reaguje po finale. Jedno słowo. Zna je każdy kibic Świątek

Dla Igi Świątek rok 2025 jest pewną odwrotnością od tego, co widzieliśmy wcześniej. Jak dotąd w swojej karierze Polka lepiej prezentowała się w pierwszej połowie sezonu, gdzie jest m.in. mączka oraz lubiane przez nią turnieje w Katarze czy Indian Wells. W drugiej zaś, od gry na trawie począwszy, przychodził lekki spadek formy. Tym razem to właśnie teraz dyspozycja Świątek w pełni rozkwitła. Świątek wygrała Wimbledon, a po nim wcale nie spuściła z tonu.

Świątek idzie jak burza. Tak zareagowała Daria Abramowicz

Pierwszy turniej po wielkoszlemowym triumfie jej się co prawda nie udał, bo odpadła w 1/8 finału w Montrealu z Clarą Tauson, ale już w Cincinnati znów była sobą. Co akurat tam nie było takie oczywiste, bo akurat rywalizacji w Ohio nigdy wcześniej nie wygrała. Tym razem jednak nie straciła nawet seta, pieczętując sukces finałowym triumfem nad Jasmine Paolini. Sztab szkoleniowy miał pełne prawo być z niej dumny i w rzeczy samej był. Wyraz dała temu Daria Abramowicz.

Psycholog i mentorka Igi Świątek opublikowała relację na Instagramie. Zamieściła w niej zdjęcie całego sztabu Polki z uśmiechami na ustach, podpisane jednym, charakterystycznym dla naszej reprezentantki słowem "Jazda" wraz z emotikonami ognia oraz napiętego bicepsa. Zresztą tę samą fotografię wrzucił także trener od przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk z dopiskiem "kolejny do listy", odnosząc się oczywiście do już 23-ego tytułu WTA w karierze Igi.

Ani chwili odpoczynku. US Open nie poczeka

Dla Świątek nie będzie teraz wytchnienia. Polka tuż po triumfie w Cincinnati udała się do Nowego Jorku, gdzie już we wtorek 19 sierpnia rozpocznie walkę w nowym formacie mikstów US Open. Wraz z Norwegiem Casperem Ruudem zagrają w I rundzie z amerykańską parą Madison Keys - Francis Tiafoe. Ten mecz rozpocznie się nie przed godziną 18:00 czasu polskiego.