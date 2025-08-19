Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Abramowicz reaguje po finale. Jedno słowo. Zna je każdy kibic Świątek
Za Igą Świątek absolutnie wspaniały tydzień. Polka zdominowała rywalizację w Cincinnati i w znakomitym stylu wygrała turniej WTA 1000, pokonując w finale Jasmine Paolini. Udowodniła tym samym, że niepowodzenie z Montrealu spłynęło po niej jak po kaczce i nadal trzyma kapitalną formę rodem jeszcze z Wimbledonu. Po finale głos w mediach społecznościowych zabrała jej psycholog Daria Abramowicz. Wystarczyło jej tylko jedno, aczkolwiek doskonale wszystkim znane słowo.
Sztab Igi Świątek
Screen www.instagram.com/stories/abramowiczdaria

Dla Igi Świątek rok 2025 jest pewną odwrotnością od tego, co widzieliśmy wcześniej. Jak dotąd w swojej karierze Polka lepiej prezentowała się w pierwszej połowie sezonu, gdzie jest m.in. mączka oraz lubiane przez nią turnieje w Katarze czy Indian Wells. W drugiej zaś, od gry na trawie począwszy, przychodził lekki spadek formy. Tym razem to właśnie teraz dyspozycja Świątek w pełni rozkwitła. Świątek wygrała Wimbledon, a po nim wcale nie spuściła z tonu. 

Zobacz wideo "Jestem trochę zawiedziona". Natalia Bukowiecka piąta na Stadionie Śląskim

Świątek idzie jak burza. Tak zareagowała Daria Abramowicz

Pierwszy turniej po wielkoszlemowym triumfie jej się co prawda nie udał, bo odpadła w 1/8 finału w Montrealu z Clarą Tauson, ale już w Cincinnati znów była sobą. Co akurat tam nie było takie oczywiste, bo akurat rywalizacji w Ohio nigdy wcześniej nie wygrała. Tym razem jednak nie straciła nawet seta, pieczętując sukces finałowym triumfem nad Jasmine Paolini. Sztab szkoleniowy miał pełne prawo być z niej dumny i w rzeczy samej był. Wyraz dała temu Daria Abramowicz. 

Psycholog i mentorka Igi Świątek opublikowała relację na Instagramie. Zamieściła w niej zdjęcie całego sztabu Polki z uśmiechami na ustach, podpisane jednym, charakterystycznym dla naszej reprezentantki słowem "Jazda" wraz z emotikonami ognia oraz napiętego bicepsa. Zresztą tę samą fotografię wrzucił także trener od przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk z dopiskiem "kolejny do listy", odnosząc się oczywiście do już 23-ego tytułu WTA w karierze Igi. 

Abramowicz
Abramowiczfot. Screen: https://www.instagram.com/stories/abramowiczdaria/

Ani chwili odpoczynku. US Open nie poczeka

Dla Świątek nie będzie teraz wytchnienia. Polka tuż po triumfie w Cincinnati udała się do Nowego Jorku, gdzie już we wtorek 19 sierpnia rozpocznie walkę w nowym formacie mikstów US Open. Wraz z Norwegiem Casperem Ruudem zagrają w I rundzie z amerykańską parą Madison Keys - Francis Tiafoe. Ten mecz rozpocznie się nie przed godziną 18:00 czasu polskiego. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe