Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Coś pięknego! Tak wygląda ranking WTA Race po triumfie Świątek w Cincinnati
Za nami wspaniała noc (czasu polskiego) dla naszego tenisa. Iga Świątek pokonała Jasmine Paolini 7:5, 6:4 i po raz pierwszy w karierze wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati. Polka dzięki temu triumfowi zyskała bardzo wiele w rankingu WTA, gdzie powróciła na drugą pozycję, jednak to nie wszystko. Nasza reprezentantka jest druga także w zestawieniu WTA Race dla najlepszych zawodniczek 2025 roku. W dodatku jej strata do Aryny Sabalenki jest już niewielka.
Fot. Aaron Doster / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Iga Świątek udowodniła, że jeśli chodzi o wygrywanie turniejów w tym sezonie, to ona lubi próbować zupełnie nowych rzeczy. Cincinnati jak dotąd nie było dla niej przesadnie łaskawe. Dwa lata wcześniej dotarła tam do półfinału, ale wygrać całości się jej nie udało. Aż do teraz. Podobnie jak na Wimbledonie, który w tym roku Polka zwyciężyła po raz pierwszy w karierze, w stanie Ohio Świątek wspięła się na wyżyny swych możliwości. Przez cały turniej nie straciła ani jednego seta, mimo że grała choćby z Jeleną Rybakiną.

Zobacz wideo Swoboda z najlepszym wynikiem w sezonie. "Troszeczkę mnie coś zabolało"

W Cincinnati jak na Wimbledonie. Świątek zdobywa nowe szczyty

Zwieńczeniem triumfalnej drogi był finał z Jasmine Paolini. Zaczęty źle, bo od stanu 3:0 dla rywalki, ale z szybko opanowanym początkowym kryzysem. Świątek była od Włoszki lepsza we wszystkich najważniejszych momentach meczu i pokonała ją po raz szósty w karierze, w tym po raz drugi w turniejowym finale (wcześniej Roland Garros 2024). Triumf w amerykańskim turnieju dał Polce szereg korzyści jeśli chodzi o rankingi. W światowym zestawieniu WTA nasza reprezentantka wróci na drugie miejsce, wyprzedzając Coco Gauff o 59 punktów. Przed nią już tylko Aryna Sabalenka, ale Świątek jest tuż za nią w jeszcze jednym rankingu.

Sabalenka musi oglądać się za siebie. Świątek siedzi jej na ogonie

Konkretnie w rankingu WTA Race uwzględniającym punkty zdobyte w tym roku. W tym wypadku Polka wręcz dyszy Białorusince w kark, bo ma już 7103 pkt, przy 7610 Aryny. Traci zatem 507 punktów. W obliczu nadchodzącego US Open, kilku turniejów WTA 1000 oraz oczywiście WTA Finals, nie można powiedzieć, że to dużo. Zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną formę Igi

Świątek i Sabalenka to także jedyne tenisistki pewne udziału w WTA Finals z tytułu samego rankingu WTA Race. Trzecia Coco Gauff traci bowiem do nich bardzo wiele (ma obecnie 4944 pkt). Oczywiście w zasadzie pewne udziału są również właśnie Gauff oraz Madison Keys, jako wielkoszlemowe zwyciężczynie z tego roku. Wedle zasad WTA triumfatorka któregokolwiek z Wielkich Szlemów ma pewny udział w Finals, o ile nie wypadnie z Top 20 WTA Race. Obie Amerykanki zajmują aktualnie w tym zestawieniu kolejno trzecie i czwarte miejsce, więc są już realnie pewne swego. 

Top 10 rankingu WTA Race (stan na 19.08.2025 r.): 

  1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 7610 pkt
  2. Iga Świątek (Polska) - 7103 pkt
  3. Coco Gauff (USA) - 4944 pkt
  4. Madison Keys (USA) - 4440 pkt
  5. Mirra Andriejewa (Rosja) - 4059 pkt
  6. Amanda Anisimowa (USA) - 3608 pkt
  7. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 3511 pkt
  8. Jessica Pegula (USA) - 3430 pkt
  9. Jasmine Paolini (Włochy) - 3396 pkt
  10. Elina Switolina (Ukraina) - 2596 pkt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?