Świątek wygrała z Paolini, ale co się stało po finale. Jest komunikat organizatorów

Iga Świątek (3. WTA) ma za sobą doskonały turniej WTA 1000 w Cincinnati. Polka w finale pokonała Jasmine Paolini (9. WTA) i pierwszy raz w karierze wygrała ten turniej. To też drugi tytuł Świątek w tym roku po tym, jak wcześniej zwyciężyła w Wimbledonie.

Organizatorzy turnieju w Cincinnati tak odnotowali triumf Igi Świątek

Świątek w Cincinnati spisywała się doskonale. Najpierw wygrała 6:1 z Anastazją Potapową (45. WTA), następnie było wycofanie się z gry Marty Kostjuk (27. WTA), aż po wygrane z Soraną Cirsteą (138. WTA) 6:4, 6:3; Anną Kalinską (34. WTA) 6:3, 6:4; Jeleną Rybakiną (10. WTA) 7:5, 6:3 oraz na koniec właśnie z Jasmine Paolini - 7:5, 6:4.

W trakcie turnieju organizatorzy Cincinnati Open zwracali uwagę m.in. na to, że Iga Świątek przełamała "klątwę" półfinałów, gdyż w roku 2023 i 2024 odpadała z rywalizacji na tym etapie.

Tym razem wygrała i ten fakt przez organizatorów został oczywiście odnotowany w mediach społecznościowych. - Pierwsza korona w Cincinnati - podsumowano występ Polki w finale.

Po turnieju w Cincinnati Igę Świątek czeka gra w turnieju miksta US Open w dniach 19-20 sierpnia. Polka będzie w parze z Casperem Ruudem. Z kolei w dniach 25 sierpnia - 7 września rywalizować będzie w turnieju singlistek, chcąc powtórzyć wyczyn z 2022 roku, gdy pierwszy raz wygrała US Open.