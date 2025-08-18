"Zakochał się" w Świątek. Wpis za wpisem o polskiej tenisistce

Iga Świątek występy w Cincinnati rozpoczęła od pokonania Anastasiji Potapowej. Następnie za sprawą walkowera nie musiała grać z Martą Kostiuk, po czym wygrała z kolejno Soraną Cirsteą, Anną Kalinską oraz Jeleną Rybakiną. Żadna z tych zawodniczek nie zdołała urwać Polce chociaż seta. Jedna z nich nieoczekiwanie miała jednak pretensje do organizatorów turnieju.

Iga Świątek w ogniu krytyki. Broni ją legenda

Anna Kalinska, bo o niej tutaj mowa, stwierdziła, że przez wczesną porę meczu przeciwko Świątek nie zdąży się zregenerować po poprzednim pojedynku. W międzyczasie oliwy do ognia dodał też Brad Gilbert, który stwierdził, że "nie trzeba nawet patrzeć na terminarz, żeby wiedzieć, że Polka wystąpi jako pierwsza". Na to, że 24-latka wszystkie pojedynki rozgrywa we wczesnych porach, zwróciła też uwagę Lindsay Davenport, wielokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, a obecnie ekspertka telewizyjna.

Po stronie naszej tenisistki stanął jednak Rick Macci, były szkoleniowiec Marii Szarapowej czy sióstr Williams. Według niego zawodnicy powinni skupić się na sobie, a nie dopatrywać się niesprawiedliwej przewagi trzeciej rakiety świata.

- Trenerzy, zawodnicy i komentatorzy mówią, że to niesprawiedliwe, bo "the Punisher" była bardziej dostosowana do ponad 30-stopniowego upału, przez pory rozgrywania meczów. To małostkowy poziom narzekania, tak samo jakby narzekało się, że pada deszcz. Bez wymówek. Wielkość tworzy się w głowie i rozumie, że życie nie jest sprawiedliwe - napisał Macci na portalu "X".

Amerykanin w innym wpisie dodał też: - Jeśli cały czas paplasz o Idze oraz niesprawiedliwych porach rozgrywania meczów, powinieneś przede wszystkim trenować mentalnie, żeby walczyć z problemami, hejterami i obelgami. Tak to już jest. Wielkość to umiejętność przełączania myślenia na rywalizację i odcinania się od reszty - podkreślił legendarny trener.

Na tym jednak nie zakończył. Macciego widocznie wyjątkowo oburzyła krytyka polskiej tenisistki. Oto jego ostatni poniedziałkowy post na "X":

- Zawsze pamiętaj, że życie nie jest sprawiedliwe. Na każdą przeszkodę jest rozwiązanie. To jak trenujesz umysł, pozwoli ci zamienić frustrację i poczucie niesprawiedliwości na swojego najlepszego przyjaciela i ostatecznie staniesz się silniejszy. Polski "Punisher" zbliża się do kortu niedaleko ciebie - podsumował ceniony w środowisku Amerykanin.