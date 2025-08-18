Iga Świątek stanie przed szansą wygrania drugiego w tym roku turnieju. Po wielkim sukcesie jakim niewątpliwie było pokonanie Amandy Anisimovej 6:0, 6:0 i triumfie w Wimbledonie teraz czas na finałowe starcie w turnieju WTA w Cincinnati. Polka zmierzy się z Jasmine Paolini i wygląda na to, że będzie wielką faworytką. Tak przynajmniej przewidują kibice.

Świątek deklasuje, a jeszcze nie zaczęły grać. Przepaść

Oficjalny serwis WTA, który przygotował zapowiedź spotkania, dołączył także sondę dla kibiców. Na 16:30 czasu polskiego, Polka wręcz miażdży Włoszkę. W głosowaniu wzięło udział blisko 2000 użytkowników, a aż 90% wybrało Świątek jako zwyciężczynię nocnego pojedynku.

"Świątek i Paolini zagrają po raz szósty. Świątek wygrała wszystkie pięć poprzednich spotkań na wszystkich nawierzchniach" - dodaje oficjalny serwis, pokazując, że zwycięstwa Polki nad Włoszką były w dotychczasowych spotkaniach regułą. Polka według portalu jest zdecydowaną faworytką do końcowego triumfu.

WTA zauważa jeszcze jedną istotną kwestię. Świątek już po wejściu do finału turnieju zapewniła sobie udział w turnieju WTA Finals, który w tym roku odbędzie się w Rijadzie. Wcześniej tej sztuki dokonała liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka.

Warto dodać, że Świątek w tegorocznym turnieju w Cincinnati nie straciła ani jednego seta. W dotychczasowych meczach pokonała Anastazję Potapową, Soranę Cirsteę, Annę Kalinską, a także Jelenę Rybakinę. Paolini w drodze do finału dwa razy dała sobie wyrwać partię. W ćwierćfinale 2:1 wygrała z Coco Gauff, a w półfinale w takim samym stosunku setów pokonała Weronikę Kudiermietową.

