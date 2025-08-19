Świątek rozbiła bank. Tyle zarobiła za turniej w Cincinnati

Iga Świątek (3. WTA) mistrzynią turnieju WTA 1000 w Cincinnati! Polka w finale pokonała Jasmine Paolini (9. WTA) - 7:5, 6:4 - i pierwszy raz w karierze zwyciężyła w tej imprezie. To drugi turniej wygrany przez Świątek w 2025 roku. Wcześniej triumfowała oczywiście w wielkoszlemowym Wimbledonie. Grała także w finale turnieju WTA 500 w Bad Homburgu.

Iga Świątek zarobiła miliony złotych za wygranie w Cincinnati

Turnieje rangi WTA 1000 są jednymi z najlepiej opłacanych (nie licząc tych wielkoszlemowych) w całym tourze. Za sam awans do finału Świątek miała zagwarantowane 391 600 dolarów (1,425 mln zł). Jednak dzięki wygranej w całym turnieju 24-latka zainkasowała 752 275 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki dało około 2,739 mln zł.

Chociaż to duża kwota, to i tak o wiele mniejsza niż ta, którą Świątek zarobiła za wygranie Wimbledonu. Za triumf na londyńskich kortach zainkasowała trzy miliony funtów, a więc około 14,78 mln zł!

Nagrody finansowe w turnieju WTA 1000 w Cincinnati:

pierwsza runda - 11 270 dolarów

druga runda - 18 200 dolarów

trzecia runda - 32 840 dolarów

czwarta runda - 56 678 dolarów

ćwierćfinał - 106 900 dolarów

półfinał - 206 100 dolarów

finalistka - 391 600 dolarów

zwyciężczyni - 752 275 dolarów

Po wygranej w Cincinnati Igę Świątek czeka rywalizacja w US Open w dniach 25 sierpnia - 7 września. Na nowojorskich kortach na triumfatorkę zmagań singlowych czeka aż pięć milionów dolarów, a więc 18,20 mln zł! Jest więc o co rywalizować pod względem sportowym, ale także finansowym.