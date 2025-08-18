Tak wygląda ranking WTA po finale w Cincinnati! Potężne konsekwencje

Iga Świątek (3. WTA) wygrała drugi turniej w 2025 roku! 24-latka w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu pokonała Jasmine Paolini - 7:5, 6:4 - (9. WTA) i pierwszy raz w karierze zwyciężyła w zawodach WTA 1000 w Cincinnati. Świątek pokazała, że po triumfie w Wimbledonie niezmiennie jest w bardzo dobrej formie i będzie jedną z głównych faworytek w zbliżającym się US Open.

"Ósmy gem okazał się kluczowy dla losów drugiej partii, bo Iga Świątek wreszcie utrzymała swój serwis. Nie bez problemów - musiała bronić dwóch break pointów, ale wtedy mogła liczyć na podanie, a do tego rywalka przestrzeliła z bekhendu. Po chwili nastąpił koniec tego szalonego spotkania obfitującego w przełamania, momenty lepszej gry ze strony jednej i drugiej zawodniczki. Polka asem serwisowym zakończyła finał" - pisał po meczu Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Iga Świątek goni Arynę Sabalenkę w rankingu WTA

Dzięki wygranej w turnieju w Cincinnati Iga Świątek awansowała na drugie miejsce w rankingu WTA. Ostatni raz zajmowała tę pozycję na początku maja bieżącego roku, a następnie spadła nawet na ósme miejsce. Jednak teraz Polka jest wiceliderką światowego zestawienia i ma 7933 punkty.

To ma potężne konsekwencje. Świątek podczas US Open będzie rozstawiona z numerem dwa. To oznacza, że trafi do innej części drabinki niż Aryna Sabalenka. Na Białorusinkę będzie mogła trafić dopiero w finale tego wielkoszlemowego turnieju.

Trzecią Coco Gauff wyprzedza o 59 "oczek", a do pierwszej Aryny Sabalenki traci 3292 punkty. Dużo, ale patrząc na zbliżające się US Open czy WTA Finals, to wiele wskazuje na to, że Świątek śmiało może powalczyć o powrót na pozycję liderki.

Ranking WTA po turnieju WTA w Cincinnati:

1. Aryna Sabalenka - 11225 pkt

2. Iga Świątek - 7933 pkt

3. Coco Gauff - 7874 pkt

4. Jessica Pegula - 4903 pkt

5. Mirra Andriejewa - 4733 pkt

6. Madison Keys - 4689 pkt

7. Qinwen Zheng - 4433 pkt

8. Jasmine Paolini - 4116 pkt

9. Amanda Anisimova - 3859 pkt

10. Jelena Rybakina - 3663 pkt

...

30. Magdalena Fręch - 1626 pkt

36. Magda Linette - 1404 pkt

Po turnieju w Cincinnati Iga Świątek nie ma wiele czasu na odpoczynek, gdyż w tym tygodniu ma wystąpić w turnieju miksta US Open w parze z Casperem Ruudem. Z kolei w dniach 25 sierpnia - 7 września będzie toczyła się rywalizacja w singlu. Świątek wygrała już US Open w 2022 roku. Z kolei przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.