Gromy spadły na Collins po tym, co zrobiła Świątek

Danielle Collins bardzo szybko odpadła z turnieju w Cincinnati. Amerykanka poległa już w pierwszej rundzie z niżej notowaną rodaczką - Taylor Townsend. 126. rakieta świata wygrała 2:0 (6:4, 7:6) i wyeliminowała kontrowersyjną tenisistkę. Drabinka była tak ułożona, że Collins mogła wpaść na Świątek dopiero w półfinale, więc nikt by się nie spodziewał, że znowu zrobi się głośno nt. ich konfliktu. Raczej nikomu nie trzeba przypominać, że tenisistki za sobą nie przepadają - Amerykanka nazwała naszą tenisistkę fałszywą, nie chciała podać jej ręki i mówiła różne rzeczy na jej temat.

Jeden gest Świątek wywołał lawinę. Padają porównania do Collins

Iga Świątek raczej na jej temat nic nie mówiła. Jednak teraz wykonała gest, przez który kibice nie wytrzymali i uderzyli w Danielle Collins. Po wygraniu pierwszego seta w półfinale przeciwko Jelenie Rybakinie operator kamery próbował podejść blisko raszynianki, by złapać lepsze ujęcia. Z kolei 24-latka grzecznie powstrzymała go przed tym. Najpierw pomachała całą ręką, a później jednym palcem, wyraźnie dając do zrozumienia, że nie ma wstępu.

Jak pisze serwis sportskeeda.com: "fani byli pod wrażaniem eleganckiego gestu Świątek i szybko zaczęli porównywać ją do Danielle Collins". Amerykanka potrafi się wdać w sprzeczkę nawet z kibicami, więc nic dziwnego, że jeden z operatorów kamery padł jej "ofiarą".

Dziennikarze przypominają, że podczas meczu z Emmą Raducanu na turnieju WTA w Strasbourgu Danielle Collins stwierdziła, że pracownik mediów zachował się "rażąco niestosownie".

"Pokazuje Danielle Collins, jak to się robi", "Można zrobić to z klasą, nie tak jak Danielle Collins", "Myślę, że niektórzy zapominają, że trzeba traktować obsługę i rozmawiać z ludźmi" - napisali kibice pod filmem z udziałem Igi Świątek. Dla porównania oto nagranie z udziałem Danielle Collins:

Finał turnieju w Cincinnati odbędzie się o północy polskiego czasu z poniedziałku na wtorek. Mecz Iga Świątek - Jasmine Paolini będzie można oglądać na antenie Canal+. Tekstowa relacja będzie również dostępna na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.