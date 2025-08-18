Awantura wokół Igi Świątek. Naczelny hejter znów zaatakował

Iga Świątek pewnie awansowała do finału turnieju WTA w Cincinnati. Polka pokonała Jelenę Rybakinę i o drugi tytuł w tym sezonie zagra z Jasmine Paolini. Niestety wokół Igi Świątek co jakiś czas pojawiają się nieprzychylne komentarze. Przed ćwierćfinałem Anna Kalinska była wściekła, że harmonogram jest niesprawiedliwy. Lwia część jej meczów odbywała się o godz. 11:00 czasu lokalnego, co nie spodobało się Rosjance, która wcześniej grała do późna. "Po moim meczu z Aleksandrową wróciłam o 2:40 nad ranem i nie mogłam zasnąć do 4 rano. Trochę pospałam i przyjechałam na obiekt, żeby trenować. Potem dowiaduję się, że mam zaplanowany mecz na jutro na 11 rano (czasu lokalnego - przyp. red.). Jak organizatorzy turnieju i WTA oczekują, że odzyskam siły i będę nieustannie dostosowywać swój rytm snu, który jest jednym z najważniejszych aspektów regeneracji? Wydaje się to trochę jednostronne" - pisała na Instagramie.

Były trener Coco Gauff atakuje Igę Świątek

Były trener Coco Gauff również zabrał głos w tej sprawie, dość wymownie reagując na to, co się dzieje. "Nawet nie musisz patrzeć na harmonogram, by wiedzieć, że Iga Pop (najprawdopodobniej nawiązanie do Iggy'ego Pop'a - amerykańskiego muzyka i wokalisty - przyp. red.) jest o 11:00. Zastanawiam się, czy jej zespół o to prosi, czy po prostu tak się często dzieje" - napisał Brad Gilbert w serwisie X.

Te komentarze nie spodobały się Rickowi Macciemu - byłemu tenisiście i trenerowi m.in. Venus i Sereny Williams. "Trenerzy powinni skupić się na tym, żeby nie szukać już wymówek i trenować, zamiast narzekać" - napisał, cytowany przez sportskeeda.com.

Pogoda w Cincinnati nie rozpieszcza - jest bardzo gorąco, co daje się we znaki zawodniczkom. Nawet po meczu z Kalinską Iga Świątek została o to zapytana. - Szczerze mówiąc, chyba musimy przyzwyczaić się do tego, jak zmienia się świat. Myślę, że będzie coraz gorzej - oznajmiła.

Iga Świątek była "przyzwyczajona" do temperatur. Kuriozalne słowa

Zdaniem Ricka Macci'ego pojawiły się również głosy "trenerów zawodników i komentatorów", że to, że Iga Świątek miała taki, a nie inny harmonogram sprawiło, że... przyzwyczaiła się do upałów. "Trenerzy, zawodnicy i komentatorzy twierdzą, że to niesprawiedliwe, bo Punisher (taki pseudonim Macci nadał Idze Świątek - przyp. red.) był bardziej przyzwyczajony do 32-stopniowego upału ze względu na harmonogram" - czytamy.

"To zupełnie inny, małostkowy poziom narzekania, tak jak czekanie, gdy pada deszcz. Żadnych wymówek. Wielkość jest ukształtowana mentalnie i rozumie, że życie jest niesprawiedliwe" - zakończył.