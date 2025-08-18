Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Nocny wpis Igi Świątek. Wystarczyły trzy słowa
- O mój Boże. To na pewno był trudny mecz - przekazała Iga Świątek tuż po zakończeniu półfinałowego meczu WTA 1000 w Cincinnati z Jeleną Rybakiną. Na tym jednak nie poprzestała, gdyż zamieściła również wymowny post w mediach społecznościowych. Fani mogą być po tym pewni, że nasza zawodniczka zrobi wszystko, by triumfować w całym wydarzeniu.
Iga Świątek
Screen - https://x.com/SwiatekOOC/status/1956398055361843388

Iga Świątek ma za sobą doskonałe dni, zwłaszcza w trwającym WTA 1000 w Cincinnati. Najpierw pokonała Anastazję Potapową. Następnego meczu nie musiała nawet rozgrywać, gdyż Marta Kostjuk wycofała się z gry z powodu kontuzji nadgarstka. Potem nie dała większych szans Soranie Cirstei. Tak samo było zresztą w starciu z Anną Kalinską. Na drodze do finału stanęła za to Jelena Rybakina, która również nie miała sposobu, jak powstrzymać naszą zawodniczkę. Ten mecz zakończył się wynikiem 7:5, 6:3.

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Nocny wpis Igi Świątek. Wymowne słowa

- O mój Boże. To na pewno był trudny mecz. Na początku poziom był szalony, grałyśmy bardzo szybko. Czasem nie byłyśmy w stanie dobiec do drugiej piłki - tłumaczyła. Polska tenisistka wyróżniła jeszcze jeden aspekt. - Dużo lepiej serwowałam i nic bym nie zmieniła - dodała, zaznaczając, że musi teraz dobrze "przygotować się taktycznie" na finałowe starcie.

Niedługo po zakończeniu spotkania Świątek zamieściła również w sieci wymowny wpis. "Final step tomorrow (ostatni krok jutro - red.). Jazda" - napisała na Instagramie, dodając kilka zdjęć z meczu. Na tym jednak nie poprzestała. "To be continued" - co oznacza, tłumacząc na język polski: ciąg dalszy nastąpi. Polka udostępniła również dwie rolki portalu Cincytennis oraz serwisu WTA.

 

Dzięki zwycięstwu z Rybakiną Świątek awansowała do finału, w którym zmierzy się z Jasmine Paolini. Nie ma wątpliwości, że będzie ona faworytką tego spotkania, zwłaszcza że nigdy dotąd nie przegrała z Włoszką. - Zawsze bardzo trudno gra się z Igą. Ona dużo broni i świetnie serwuje, ale dam z siebie wszystko i postaram się utrzymać poziom, który mnie tu zaprowadził - tłumaczyła dziewiąta rakieta świata.

Fani są przekonani, że po raz kolejny 24-latka udowodni wyższość nad rywalką. Tak samo uważają dziennikarze portalu sportskeeda.com. "Podanie Paolini to największa słabość Włoszki przed finałem, ponieważ nie dysponuje ona mocnym serwisem. Ponadto dominacja w bezpośrednich starciach daje Świątek dodatkową przewagę" - można było przeczytać. Ten mecz odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich