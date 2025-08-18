Jasmine Paolini (9. WTA) w dwóch ostatnich meczach w Cincinnati spędziła na korcie w sumie cztery i pół godziny. Włoszka najpierw po trzysetowym starciu pokonała 2:6, 6:4, 6:3 wiceliderkę światowego rankingu Coco Gauff, a w półfinale po dreszczowcu wyeliminowała Rosjankę Weronikę Kudiermietową (36. WTA), wygrywając 6:3, 6:7, 6:3.

Jasmine Paolini wycofuje się tuż przed finałowym meczem ze Świątek

Jasmine Paolini w finale turnieju w Cincinnati zmierzy się z Igą Świątek w poniedziałek o północy. Tuż przed tym pojedynkiem Włoszka zdecydowała się na wycofanie z turnieju. Na szczęście jednak nie z finału w Cincinnati a z rywalizacji w mikście US Open. Miała w nim rywalizować już w najbliższy wtorek w parze ze swoim rodakiem Lorenzo Musettim (10. ATP). Czasu na odpoczynek miałaby zatem niewiele.

"W poniedziałek grasz finał w nocy, a już we wtorek jest rywalizacja w mikście. Czy jest jakaś szansa, że nie zagrasz w Nowym Jorku?" - spytał dziennikarz "Tennis Channel".

- Nie wiem, czy mogę to powiedzieć - przyznała ze śmiechem Paoloni. I kontynuowała.

- Potrzebuje trochę odpoczynku, nie zamierzam grać w mikście US Open. Zdecydowałam z moim sztabem szkoleniowym odpocząć przynajmniej dwa dni, ponieważ jest to trudny turniej. Bardzo chciałbym zagrać z Lorenzo Musettim, ale mam nadzieję, że to się stanie w przyszłym roku i wtedy znów dostaniemy szansę - dodała włoska tenisistka.

Dziennikarz spytał też ją, jaki ma plan na finałowy mecz ze Świątek w Cincinnati.

- Plan na mecz z Igą zawsze jest podobny - trzeba grać agresywnie, zwłaszcza na serwisie, spróbować podawać bardzo dobrze, na wysokim procencie. Muszę też zmusić ją do biegania, choć ona to robi bardzo dobrze. Będzie ciężko, ale wiesz, celem jest dobry mecz i próba utrzymania dobrego poziomu w każdym punkcie - przyznała Paolini.

Dla Włoszki to szansa na czwarty w karierze triumf w turnieju rangi WTA.

Relacja na żywo z meczu Świątek - Paolini na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.