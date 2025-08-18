Finał Cincinnati Świątek - Paolini. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Iga Świątek kapitalnie prezentuje się podczas zawodów w Cincinnati. Najpierw pokonała Anastazję Potapową. Następnego meczu nie musiała nawet rozgrywać, gdyż Marta Kostjuk wycofała się z gry z powodu kontuzji nadgarstka. Potem nie dała większych szans Soranie Cirstei. Tak samo było zresztą w starciu z Anną Kalinską. - Cieszę się, że od początku byłam bardzo aktywna. Nie było to łatwe, ale jestem szczęśliwa, że grałam solidnie i utrzymałam wystarczającą intensywność, aby wywierać presję - podsumowała Świątek. Na drodze do finału stanęła za to Jelena Rybakina.

WTA 1000 w Cincinnati. Kiedy gra Iga Świątek?

"Polka wygrała to spotkanie dlatego, że potrafiła zareagować i posłuchała rady z trybun od trenera Wima Fissette'a" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl. O co chodziło? - Pozycja różna przy serwisie - taką podpowiedź krzyknął siedzący na trybunach Fissette. Podchwycili to też komentatorzy. - Iga stoi zbyt głęboko w gemach rywalki, brakuje ruchu do przodu - opisywał Dawid Celt.

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem naszej zawodniczki 7:5, 6:3, dzięki czemu awansowała do finału. - O mój Boże. To na pewno był trudny mecz. Na początku poziom był szalony, grałyśmy bardzo szybko. Czasem nie byłyśmy w stanie dobiec do drugiej piłki. (...) Dużo lepiej serwowałam i nic bym nie zmieniła - tłumaczyła.

Wiemy już, że 24-latka zagra w najważniejszym meczu z Jasmine Paolini. Nie wiedziała o tym jeszcze po zakończeniu swojego spotkania, natomiast przyznała, że z kimkolwiek by się nie mierzyła, musi się dobrze "przygotować taktycznie". Włoszka miała ten przywilej, że już przed meczem poznała potencjalnie przyszłą rywalkę.

- Zawsze bardzo trudno gra się z Igą. Ona dużo broni i świetnie serwuje, ale dam z siebie wszystko i postaram się utrzymać poziom, który mnie tu zaprowadził - oświadczyła, cytowana przez puntodebreak.com. Obie zawodniczki zagrały ze sobą dotąd pięciokrotnie. I zawsze wygrywała Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek?

Mecz Świątek - Paolini odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek. Wiadomo, że będzie to niekorzystna godzina dla polskich fanów, gdyż spotkanie rozpocznie się po północy. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport oraz w internecie na platformie Canal+ Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE