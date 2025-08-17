Miliony na stole. Tyle Świątek zarobiła już w Cincinnati

"Iga Świątek przegrywała w pierwszym secie już 3:5 i rozkładała bezradnie ręce po kolejnych potężnych strzałach Jeleny Rybakiny w półfinale w Cincinnati. Ale polska tenisistka w efektownym stylu powróciła i skorzystała z pogubienia Kazaszki. Sama zaś zaliczyła nerwowy moment jeszcze w końcówce. Ostatecznie wygrała 7:5, 6:3 i po raz pierwszy w karierze zagra w finale tego turnieju" - tak Agnieszka Niedziałek podsumowała bardzo solidny występ 24-latki przeciwko kazachskiej rywalce, dzięki któremu Polka zameldowała się już na ostatnim etapie rywalizacji w Ohio. To oznacza dla niej nie tylko wielki prestiż, ale i... ogromne pieniądze.

Iga Świątek zgarnęła fortunę za awans do finału w Cincinnati. A może być jeszcze lepiej!

Świątek może liczyć na solidną wypłatę w Cincinnati. Już sam awans do półfinału był wart aż 206 100 dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje niespełna 754 tysiące złotych. A skoro w nim wygrała, to zgarnęła jeszcze więcej. Po zwycięstwie nad Rybakiną łącznie w Ohio zarobiła już 391 600 dolarów, czyli 1,4 mln złotych.

A na tym wcale zatrzymywać się nie zamierza. Jaka kolejna suma czeka na Świątek? Jeśli Polce uda się wygrać w finale, wówczas zainkasuje nie tylko 1000 punktów do rankingu WTA, ale i 752 275 dolarów, a więc ponad 2,7 mln złotych. Jest o co grać!

Nagrody pieniężne w WTA 1000 w Cincinnati:

pierwsza runda - 11 270 dolarów

- 11 270 dolarów druga runda - 18 200 dolarów

- 18 200 dolarów trzecia runda - 32 840 dolarów

- 32 840 dolarów czwarta runda - 56 678 dolarów

- 56 678 dolarów ćwierćfinał - 106 900 dolarów

- 106 900 dolarów półfinał - 206 100 dolarów

- 206 100 dolarów finalistka - 391 600 dolarów

- 391 600 dolarów zwyciężczyni - 752 275 dolarów.

Świątek wielką faworytką do tytułu

A z kim Świątek zmierzy się o główną nagrodę? Tego, póki co, nie wiadomo. Jej kolejną rywalką będzie Jasmine Paolini bądź największa sensacja turnieju Wieronika Kudiermietowa. Niezależnie od tego, kto nią będzie, Polka ma z każdą z nich pozytywny bilans bezpośrednich meczów. Z Włoszką wygrywała pięć razy na pięć możliwych, a z Rosjanką cztery razy na pięć spotkań. Finał WTA 1000 w Cincinnati już w poniedziałek 18 sierpnia. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z decydującego o tytule starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.