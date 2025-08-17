Oto jak Świątek zareagowała po meczu z Rybakiną. "O mój Boże"

Iga Świątek tuż przed startem US Open pokazuje, że jest w bardzo dobrej formie. Przed dzisiejszym meczem z Jeleną Rybakiną nie przegrała w Cincinnati nawet jednego seta. We wszystkich spotkaniach wygrywała dość pewnie.

Iga lepsza od Rybakiny. Tak podsumowała mecz. "Poziom był szalony"

Rybakina w tym roku nie wygrała żadnego z trzech meczów, które zagrała z Igą Świątek i dziś się to nie zmieniło. Choć reprezentantka Kazachstanu ostatnio potrafiła pokonać Arynę Sabalenkę (6:1, 6:4), to dziś nie dała rady polskiej tenisistce. Iga Świątek znów wygrała w dwóch setach. W pierwszym miała spore problemy, ale udało jej się wygrać 7:5, choć przegrywała już 3:5. W drugim secie Polka była już dużo pewniejsza i zwyciężyła go 6:3.

Tak Iga Świątek podsumowała to spotkanie. - O mój Boże. To na pewno był trudny mecz. Na początku poziom był szalony, grałyśmy bardzo szybko. Czasem nie byłyśmy w stanie dobiec do drugiej piłki, bo grałyśmy tak szybko, ale grałam dobrze i jestem bardzo zadowolona ze swojego występu. Dużo lepiej serwowałam i nic bym nie zmieniła - powiedziała.

- Z kimkolwiek nie zagram, to będzie trudny finał. One grają zupełnie inny tenis, są na drugim końcu spektrum. Muszę przygotować się taktycznie, ale skupiam się na sobie i kontynuuję dotychczasową pracę, bo na tym turnieju na pewno poczyniłam postępy i mam nadzieję, że ciągle tak będzie - dodała.

- Czuję tu wielkie wsparcie, świetnie tu być. Ludzie z Cincinnati są bardzo mili, gdziekolwiek nie pójdziemy mamy spokój i możemy się zrelaksować. Dzięki, że tu byliście i nam kibicowaliście i do zobaczenia jutro - zakończyła.

W finale turnieju WTA w Cincinnati Iga Świątek zagra ze zwyciężczynią meczu Wieronika Kudiermietowa - Jasmine Paolini. Jeżeli reprezentantka Polski wygra ten turniej, to w kolejnym rankingu WTA wyprzedzi Amerykankę Coco Gauff i awansuje na 2. miejsce.