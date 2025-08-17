Tak wygląda ranking WTA po tym, co zrobiła Iga Świątek

Turniej w Cincinnati był bardzo istotny dla całej czołówki rankingu WTA. Wystarczy przypomnieć, że aż osiem z dziesięciu najlepszych tenisistek tego zestawienia pojawiło się w Stanach Zjednoczonych. W tej grupie znajdowała się oczywiście Polka, ale też Aryna Sabalenka i Coco Gauff, które wyprzedzały ją w rankingu.

Turniej ułożył się po myśli Świątek

Mało tego, Białorusinka i Amerykanka odpadły w ćwierćfinale zawodów. Oznaczało to, że 24-latka już grą w półfinale odrobiła do nich punkty, ale mogło być jeszcze lepiej. O ile liderka wciąż była poza zasięgiem, mając na koncie 11225 pkt, tak zdobycz Gauff wynosiła 7874 pkt. Świątek dzięki grze w półfinale już miała zagwarantowane 7323 "oczka". Jednak jeśli uda jej się wygrać w Cincinnati, to z wynikiem 7933 pkt przeskoczy w zestawieniu Gauff.

Pozycja wiceliderki rankingu WTA byłaby sporym atutem przed US Open, który rozpocznie się 25 sierpnia. Dawałaby Świątek rozstawienie na drugiej stronie drabinki od Aryny Sabalenki.

Świątek zagra o zwycięstwo i drugie miejsce WTA

W niedzielę Świątek perfekcyjnie się spisała, pokonując w półfinale Jelenę Rybakinę. Oznacza to, że na koncie posiada 7583 punkty, a w poniedziałek zagra nie tylko o tytuł prestiżowego turnieju, ale też o pozycję wiceliderki rankingu WTA. By osiągnąć ten cel, będzie musiała pokonać lepszą zawodniczkę z pary Weronika Kudiermietowa - Jasmine Paolini.

Za plecami polskiej tenisistki nie zaszły istotne zmiany. Powody do niezadowolenia z tego względu ma Rybakina, która przed meczem zajmowała dziesiąte miejsce w rankingu WTA i miała szansę awansować w zestawieniu nawet o dwie pozycje, mając na koncie 3923 punktów. Ostatecznie po Cincinnati jej dorobek wynosi 3663 pkt.

Za to awans może zaliczyć Paolini, która w razie dostania się do finału będzie miała minimum 4116 "oczek", przez co wyprzedzi Amandę Anisimovą. Na razie jednak Włoszka okupuje dziewiąte miejsce w zestawieniu.

