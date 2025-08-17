Zaskakujące wieści przed US Open. Fręch się wycofuje

Magdalena Fręch od kilku tygodni przygotowuje się do startu w US Open. Polska tenisistka na pierwszych zawodach w Waszyngtonie dotarła do ćwierćfinału, ale na kolejnych turniejach radziła sobie gorzej i odpadała już po pierwszym meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Nagła decyzja Fręch. Nie zagra w Meksyku

W poniedziałek 18 sierpnia ma się rozpocząć turniej WTA 500 w Monterrey. Magdalena Fręch początkowo miała wziąć udział w tych zawodach, ale okazało się, że reprezentantka Polski w ostatniej chwili się wycofała - zabrakło jej wśród wylosowanych zawodniczek.

"Wczoraj rozlosowano drabinkę turnieju WTA 500 w Monterrey. Zabrakło w niej nazwiska Magdaleny Fręch. Nasza reprezentantka zrezygnowała ze startu, chociaż jeszcze kilka dni temu reklamowano jej udział w zmaganiach" - poinformował na Twitterze profil "Z Kortu".

Na razie nie wiadomo, dlaczego reprezentantka Polski zrezygnowała z udziału w tym turnieju. Pozostaje mieć nadzieję, że przyczyną nie jest żaden poważny uraz. Już w przyszłym tygodniu zaczną się zmagania w drabince głównej US Open - Magdalena Fręch przed startem tych rozgrywek nie zagra już żadnego meczu.

Magdalena Fręch nigdy nie zaszła na US Open dalej niż do II rundy.