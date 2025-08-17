To ona zdobędzie więcej tytułów Wielkiego Szlema. Legenda wydała werdykt

W lipcu 2025 roku Iga Świątek odczarowała korty trawiaste i triumfowała na Wimbledonie. W finale zmiażdżyła Amandę Anisimovą, wygrywając 6:0, 6:0. Tym samym przerwała posuchę i zdobyła pierwszy tytuł od ponad roku. Było to również jej pierwsze zwycięstwo w Londynie w seniorskiej karierze, a szóste w Wielkim Szlemie. Spośród TOP 3 rankingu WTA jest ona najbardziej utytułowaną zawodniczką. Ale czy pozostanie nią już na zawsze?

Lindsay Davenport mówi wprost. Świątek zdobędzie więcej tytułów wielkoszlemowych niż Sabalenka czy Gauff

Głos w sprawie zabrała Lindsay Davenport. W rozmowie z Tennis Channel Live legendarna tenisistka wytypowała, która zawodniczka - Aryna Sabalenka, Coco Gauff czy Iga Świątek - zdobędzie więcej tytułów wielkoszlemowych w karierze. - Stawiam na Igę - rozwiała wszelkie wątpliwości, po czym podała konkretne argumenty.

- Kontynuuje dokładnie to, co trzeba w tym miejscu, w którym teraz się znajduje, a więc ma to wszechogarniające podejście, w którym wszystko, co chce robić, to po prostu grać i osiągać sukcesy. Jest tak bardzo temu oddana. Ma wszystko, czego potrzeba. Uważam, żeby nie wypali się w najbliższym czasie. Sądzę więc, że Iga skończy z dwucyfrowym wynikiem Wielkich Szlemów - przewidywała Davenport, cytowana przez tennisuptodate.com.

Ale okazuje się, że nie tylko Davenport postawiłaby na Igę. Podobne zdanie wyraziła Coco Vandeweghe. Ba, wskazała nawet, ile tytułów Wielkiego Szlema zdobędzie Polka. - Również powiedziałabym, że zakończy z dwucyfrowym rezultatem, a jeśli miałabym być dokładna, to obstawiłabym 12 - podkreślała. Oczywiście żadna z pań nie skreśliła Sabalenki czy też Gauff, które mają na koncie odpowiednio trzy i dwa tytuły wielkoszlemowe, ale większe szanse dają Świątek.

Świątek przed szansą na finał w Cincinnati. Potem start w US Open

A już pod koniec sierpnia wspomniane trio, a także pozostałe zawodniczki staną do walki o kolejny tytuł Wielkiego Szlema. 24 sierpnia wystartuje główna drabinka US Open. Zarówno Świątek, Sabalenka, jak i Gauff wiedzą, jak smakuje zwycięstwo w USA. Polka wygrywała tutaj w 2022 roku, Amerykanka w 2023, a Białorusinka przed rokiem, dlatego też będzie bronić tytułu. Obecnie Świątek, jako jedyna z TOP 3 rankingu WTA, pozostała w rywalizacji w WTA 1000 w Cincinnati. Przed nią półfinał, w którym zagra z Jeleną Rybakiną. Początek o godzinie 19:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.