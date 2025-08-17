"Największy hejter" znowu zaatakował Świątek. Ręce opadają

Iga Świątek świetnie radzi sobie w Cincinnati Open. Polska tenisistka nie straciła w amerykańskim turnieju nawet jednego seta, pokonując m.in. Annę Kalinską. Spotkanie Polki i Rosjanki miało miejsce w piątek. Zanim jednak do niego doszło, już pojawiły się kontrowersje. Wszystko za sprawą wypowiedzi niezadowolonej 26-letniej rywalki Polki.

Brad Gilbert znowu zabiera głos ws. Świątek. I znowu prowokuje

Oto co powiedziała Kalinska: - Po meczu z Aleksandrową wróciłam do domu o godzinie 2.40 i położyłam się spać o 4. Trochę pospałam i poszłam na kort potrenować. Po czym dostaję harmonogram, że jutro o godzinie 11 mam mecz. Jak organizatorzy turnieju oraz WTA oczekują, że będę w stanie się regenerować i stale zmieniać swój rytm snu, który jest jednym z najważniejszych elementów regeneracji? Wydaje się to trochę jednostronne - przekazała Rosjanka za pośrednictwem Instagrama.

W międzyczasie głos zabrał też Brad Gilbert, były trener m.in. Coco Gauff: - Nie musisz nawet patrzeć na harmonogram, by wiedzieć, że Iga gra jako pierwsza o 11. Ciekawe, czy jej team o to prosi, czy to po prostu zdarza się często - spytał Amerykanin na portalu "X".

Pod jego wpisem pojawiła się masa głosów oburzonych kibiców z Polski. "Wow, nigdy nie widziałem takiej obsesji na punkcie Igi jak twoja" - napisał jeden z nich. "Nie dostałeś pracy jako jej trener, rozumiemy to. Ale pogódź się już z tym" - dodał kolejny.

Gilbert w przeszłości naraził się polskiemu środowisku tenisa, kiedy po Wimbledonie deprecjonował wygraną Świątek, sugerując, że nie mierzyła się z klasowymi rywalkami. Wówczas w jego kierunku zwrócił się nawet... Maciej Ryszczuk, czyli trener przygotowania fizycznego Polki. Wygląda jednak na to, że Amerykanin nie zamierza przestać wypowiadać się na temat naszej tenisistki.