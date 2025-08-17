Mecz Igi Świątek już "rozstrzygnięty". Poszło w świat

Iga Świątek stanie przed szansą na awans do finału turnieju WTA w Cincinnati. Przeszkodzić jej spróbuje Jelena Rybakina, która wcześniej rozprawiła się z Aryną Sabalenką. Stawką tego spotkania będzie nie tylko awans do finału, ale także możliwy powrót na drugie miejsce w rankingu WTA. By tego dokonać, 24-latka musi wygrać cały turniej.

Mecz Igi Świątek rozstrzygnięty? Tennis.com wskazuje faworytkę

W tym sezonie Polka i Kazaszka mierzyły się w United Cup, WTA Doha i French Open. We wszystkich tych spotkaniach górą była Iga Świątek. 24-latka straciła tylko jednego seta w tych potyczkach. Wiele osób spekuluje nt. tego spotkania. Na wielu zagranicznych serwisach tenisowych pojawiły się przewidywania na ten mecz. Kto w takim razie go wygra?

Zdaniem serwisu tennis.com ten mecz "przypomina trochę rzut monetą, ale ze względu na warunki, moneta może przechylić się na jedną stronę". "Szybsze, twarde korty lepiej pasują do gry Rybakiny. Pokonała ona Świątek cztery razy, a dwa z tych zwycięstw odniosła na ulubionej nawierzchni Polki, ziemnej. Mając to na uwadze, Rybakina powinna mieć pewność siebie, której potrzebuje, aby wyjść na kort i wygrać ten mecz" - pisze serwis.

Portal podkreśla, że silne podanie powinno być atutem Rybakiny w tym meczu i nie wyklucza, że ona spokojnie rozegra swoje gemy serwisowe, a Iga Świątek będzie musiała walczyć o wygranie kilku swoich. Dlatego tennis.com wskazuje Kazaszkę jako faworytkę.

Innego zdania jest sportskeeda.com

Serwis Sportskeeda.com również twierdzi, że to "statystyki serwisu będą kluczowym czynnikiem w nadchodzącym meczu". Według ich wyliczeń Iga Światek wygrała 78 proc. punktów z pierwszego serwisu i 55 proc. z drugiego. Z kolei Jelena Rybakina - 80 proc. z pierwszego i 53 proc. z drugiego. Polka obroniła 5 na 9 break pointów przy swoim serwisie, a jej rywalka 22 z 28.

"Serwis Rybakiny jest skuteczniejszy na kortach twardych. Jednak biorąc pod uwagę niedawne zwycięstwo w Wielkim Szlemie i powtarzającą się w ostatnich turniejach serię porażek Rybakiny, Polka będzie miała przewagę w punktach nacisku. Typ: Iga Świątek wygra w trzech setach" - czytamy.

Organizatorzy turnieju WTA w Cincinnati podali, że spotkanie Iga Świątek - Jelena Rybakina odbędzie się o godzinie 19:00 czasu polskiego. Tekstowa relacja na żywo będzie dostępna na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Nie przed 21:00 powinno rozpocząć się drugie spotkanie półfinałowe: Jasmine Paolini - Wieronika Kudiermietowa.