Świątek - Rybakina w Cincinnati. O której gra Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Iga Świątek świetnie radzi sobie na turnieju WTA w Cincinnati. Polka bez większych problemów przeszła przez pierwsze rundy, a ostatnio pokonała Annę Kalinskają. Dzięki temu zameldowała się już w półfinale, gdzie czekać ją będzie hitowe starcie.

Kiedy gra Świątek? Z kim zagra w półfinale w Cincinnati? [Wyniki na żywo]

Na tym etapie jej rywalką będzie Jelena Rybakina. Kazaszka również nie zawodzi na trwających zawodach i ostatnio wyeliminowała Arynę Sabalenkę. Do tej pory ze Świątek rywalizowała dziewięciokrotnie. Pięć razy lepsza okazywała się nasza tenisistka, a Rybakina triumfowała cztery razy. Ostatni ich mecz miał miejsce na tegorocznym Rolandzie Garrosie. Wówczas Świątek kapitalnie odrobiła straty i wygrała 1:6, 6:3, 7:5.

"Iga Świątek przegrywała już 1:6, 0:2 w 1/8 finału Roland Garros, a Jelena Rybakina grała jak natchniona. Ale to był dopiero początek, bo po 2,5 godzinie i "tytanicznej walce" górą była Polka" - pisała o tym meczu Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. - Jest świetną zawodniczką i to oczywiście będzie trudny mecz. Będę chciała skupiać się na sobie, zregenerować się i mam nadzieję, że pokażę dobry tenis - tak o nadchodzącym starciu wypowiedziała się Rybakina.

Zwyciężczyni tego spotkania w finale WTA w Cincinnati zmierzy się z Weroniką Kudiermietową lub Jasmine Paolini.

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja tv, stream]

Spotkanie Igi Świątek z Jeleną Rybakiną odbędzie się w niedzielę o godzinie 19:00 polskiego czasu. Będzie można je obejrzeć na antenie Canal+ Sport 2. Transmisja będzie również dostępna na platformie Canal+ Online. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.