Pilne wieści z Cincinnati! Jest decyzja ws. meczu Świątek - Rybakina

Awans Igi Świątek do półfinału turnieju WTA w Cincinnati i odpadnięcie Coco Gauff w ćwierćfinale tych rozgrywek oznacza, że reprezentantka Polski ma szansę wrócić na drugie miejsce w rankingu WTA. Jednak żeby tak się stało, to będzie musiała wygrać cały turniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Znamy godzinę meczu Świątek - Rybakina. Doskonałe wieści dla polskich kibiców!

W niedzielę odbędzie się półfinałowy mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu w ćwierćfinale pokonała Arynę Sabalenkę (6:1, 6:4). Rybakina nie jest pozbawiona szans w starciu z polską zawodniczką - do tej pory na 11 spotkań wygrywała pięć razy - ale to Świątek będzie faworytką. Tym bardziej że w tym roku Polce udało się wygrać każdy z trzech meczów z Rybakiną.

Organizatorzy turnieju w Cincinnati ogłosili już godzinę rozpoczęcia jutrzejszego meczu. I polscy kibice mogą być zadowoleni z ich decyzji, bo spotkanie Iga Świątek - Jelena Rybakina odbędzie się o godzinie 19:00 czasu polskiego. Za to o 21:00 powinno rozpocząć się drugie spotkanie półfinałowe: Jasmine Paolini - Wieronika Kudiermietowa.

Iga Świątek na razie radzi sobie w Cincinnati bardzo dobrze - polska tenisistka wciąż nie przegrała żadnego seta. Jeżeli wygra jutrzejszy mecz z Jeleną Rybakiną, to awansuje do swojego trzeciego finału w tym sezonie. Na razie jedyne turniejowe zwycięstwo w tym roku Iga Świątek odniosła na Wimbledonie, gdzie w finale zdemolowała Amandę Anisimową (6:0, 6:0). Zachęcamy do śledzenia niedzielnego spotkania Iga Świątek - Jelena Rybakina w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.