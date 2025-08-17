Świątek przegrywała z Rybakiną 1:6, 0:2. Niesamowite, co zrobiła Polka

- To, co zaczęło się jako chaotyczna rozgrywka, przerodziło się w królewską bitwę - napisano na stronie WTA po hitowym meczu 1/8 finału tegorocznego Roland Garros, w którym Iga Świątek pokonała reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę 1:6, 6:3, 7:5. Obie gwiazdy tenisa w tym meczu raz błyszczały, a kiedy indziej popełniały kosztowne błędy. Kibicom pozostaje trzymać kciuki, by w półfinale w Cincinnati też stworzyły wielkie widowisko.

Świątek nie miała nawet czasu na oddech. Polka porównała Rybakinę do słynnego tenisisty

Do 5 czerwca Rybakina była jedyną zawodniczką w tourze, która mogła się pochwalić pokonaniem Świątek więcej niż raz na kortach ziemnych (po półfinale Roland Garros dołączyła do niej Aryna Sabalenka). Mało tego, wygrała oba ich wcześniejsze pojedynki na ukochanej nawierzchni Polki. I choćby dlatego można było przypuszczać, że będzie w Paryżu bardzo trudną przeszkodą dla walczącej o piąty triumf w Roland Garros 24-latki.

Do tego Świątek miała za sobą kilkumiesięczny kryzys i właśnie pojedynek z również wracającą na właściwe tory mistrzynią Wimbledonu 2022 miał być miarodajnym testem, by określić, czy już się z nim uporała. O ile więc oczywistym było, że nie będzie to łatwy mecz dla byłej liderki światowego rankingu, to nikt raczej nie przewidział tego, co wydarzyło się w pierwszych dziewięciu gemach.

- Nie przypominało to niczego, co widzieliśmy na kortach Rolanda Garrosa w ostatnich latach - stwierdzono na stronie WTA.

Rybakina całkowicie zdominowała wtedy rywalkę, nie dając jej ani chwili na złapanie oddechu. Regularnie zaś posyłała wtedy piłkę z wielką mocą, trafiając w linie. Efekt - prowadziła 6:1, 2:0. Tylko dwa punkty dzieliły ją od tego, by wygrać pierwszą partię bez straty gema.

- W pierwszym secie czułam się tak, jakbym grała z Jannikiem Sinnerem - podsumowała potem Świątek, która przez dziewięć gemów zanotowała aż 27 niewymuszonych błędów.

Obserwując szalejącą Rybakinę, można się było zastanawiać, jak długo utrzyma tryb maszyny. Światełko w tunelu dla kibiców Polki pojawiło się w czwartym gemie drugiej partii. Wydawało się, że broniąca się wtedy przed stratą podania Kazaszka kontroluje sytuację w wymianie i musi tylko zakończyć akcję przy siatce. Ale zamiast to zrobić zepsuła wydawało się prosty wolej. Stała potem chwilę nieruchomo i widać było, że sama nie wierzy, iż nie zdobyła punktu w tej sytuacji.

Wydaje się, że kolejny gem - który trwał ponad 10 minut - był kluczowy dla losów tej partii i pozostania przy życiu w tym meczu przez Świątek. Ta obroniła w nim aż trzy "break pointy". Ale też sama mocno przyczyniła się do tego, że trwał on tak długo - w ważnych momentach zaliczyła aż trzy podwójne błędy.

- Trochę jest to irytująca sprawa, że zawodniczka tak doświadczona nie wyczuła momentu, kiedy trzeba wrzucić tej Rybakinie pierwszy serwis głęboko, bezpiecznie, wysoko nad siatką. Nie będzie krzywdy, piłka wróci do gry. Po co na siłę stara się - kiedy nie idzie, ręka nie jest dobrze ułożona - posłać piłkę z prędkością 190 km/h? - podsumował komentujący tamto spotkanie w Eurosporcie Lech Sidor.

Ale ówczesna piąta tenisistka świata te kłopoty przetrwała i wyraźne złapała wiatr w żagle. Kolejnego gema, przy podaniu rywalki, wygrała bez straty punktu, a dopingujący ją z bosku psycholożka sportowa Daria Abramowicz i trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk aż zerwali się z miejsc, by ją oklaskiwać. Przypieczętowanie zwycięstwa w tej odsłonie nie było dla niej żadnym problemem.

Świątek i Rybakina już chciały schodzić z kortu, sędzia interweniował. "W najgorszy możliwy sposób..."

Jeśli ktoś jednak myślał, że w tym momencie podda się Rybakina, to się mocno pomylił. Na stronie WTA pisano o tytanicznej walce i heroicznym wysiłku Świątek, która wciąż nieraz nadziewała się na potężny bekhend 12. na światowej liście przeciwniczki. Nie zawsze wszystko jej wychodziło. W piątym zaliczyła błąd bardzo podobny do tego w wykonaniu rywalki z drugiej partii - posłała piłkę w siatkę, znajdując się w przedniej części kortu. W złości uderzyła potem mocno rakietą w siatkę.

To Kazaszka jako pierwsza miała okazje na przełamanie - prowadząc 3:2, trzykrotnie była o punkt od niego. Po pierwszym "break poincie" Polka krzyknęła głośno swoje charakterystyczne "Jazda!", a przy drugim sędzia główny Kader Nouni podbiegł, by upewnić się, że zagranie Rybakiny było autowe.

Wtedy do przełamania nie doszło, ale po chwili zobaczyliśmy dwa z rzędu. Świątek na koniec zaliczyła kolejny podwójny błąd. - W najgorszy możliwy sposób Iga kończy tego gema - zaznaczyła partnerująca Sidorowi za mikrofonem Justyna Kostyra.

Ale w kluczowym fragmencie seta 24-latka znów robiła swoje i od stanu 4:5 wygrała trzy gemy z rzędu oraz 12 z ostatnich 15 punktów. Nie wybiła jej z rytmu sytuacja z dziewiątego gema, gdy przy jej prowadzeniu 40:30 po drugim serwisie Rybakiny sędzia liniowy wywołał aut. Obie tenisistki zaczęły już iść w stronę ławek, bo byłby to podwójny błąd Kazaszki, ale Nouni skorygował tę decyzję i nakazał zawodniczkom kontynuować grę.

Po ostatniej piłce tego meczu Świątek nie kryła wielkiej radości. W pewnym momencie, patrząc w kierunku osób w jej boksie, uderzyła zaciśniętą pięścią w klatkę piersiową w okolicy serca, pokazując symbolicznie, dzięki czemu wygrała ten trudny pojedynek. A na stojąco oklaskiwali ją wtedy już wszyscy.

- To wiele dla mnie znaczy. Potrzebowałam takiego zwycięstwa, by doświadczyć takich odczuć. Poczuć, że jestem w stanie wygrać pod presją i nawet kiedy początkowo mi nie idzie, to odwrócić losy spotkania. Oczywiście, wspaniale jest także mieć pełną kontrolę nad meczem, ale przeciwko świetnym zawodniczkom, nie zawsze jest to możliwe. Cieszę się, że walczyłam i rozwiązałam problemy na korcie - podsumowała szczęśliwa Polka, która wygrała wtedy 25. mecz z rzędu w Roland Garros.

Wojciech Fibak z kolei w rozmowie ze Sport.pl zwracał uwagę na to, że rzadko która rywalka jest w stanie tak mocno postawić się Świątek w trzecim secie.

- Więc to trzeba oddać Kazaszce. Kluczowy był moment, gdy miała taką wręcz wykładkę, najłatwiejszą możliwą piłkę, ale próbowała wtedy jakoś dziwnie ją zagrać. I to się chyba potem bardzo odbiło na jej psychice – ocenił były tenisista, do którego najwięcej osób po meczu dzwoniło, by spytać o...odbywające się tego dnia wybory prezydenckie w Polsce.

Za sprawą tamtego triumfu wyszła też na prowadzenie w ich rywalizacji. Obecnie bilans wynosi 5-4 dla Świątek, dla której poprzednio był on korzystny cztery lata temu, po pierwszej ich konfrontacji. Po półfinale w Cincinnati po raz pierwszy w karierze więc może mieć nad Rybakiną przewagę dwóch zwycięstw.