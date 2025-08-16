Sabalenka przerwała milczenie po klęsce. Króciutko

Aryna Sabalenka dobrze spisywała się na turnieju WTA w Cincinnati i wyeliminowała kolejno Marketę Vondrousovą, Emmę Raducanu i Jessikę Bouzas Maneiro. Dzięki temu awansowała do ćwierćfinału, gdzie jej rywalką była Jelena Rybakina. Spotkanie odbyło się w piątek.

Sabalenka odpada z WTA w Cincinnati. Oto co napisała po meczu

Zapowiadało się, że spotkanie będzie bardzo wyrównane, ale ostatecznie było dość jednostronne. Rybakina bez żadnego problemu wygrała pierwszego seta 6:1. W drugiej partii Sabalenka pokazała się już z lepszej strony, ale i tak zasłużenie przegrała 4:6. Tym samym pożegnała się już z tymi rozgrywkami. Niedługo po zakończeniu meczu skomentowała swój występ w mediach społecznościowych.

"Nie jest to wynik, jakiego chciałam, ale jestem gotowa zmienić tryb na Nowy Jork. Dziękuję Cincinnati. To zawsze przyjemność" - napisała na Instagramie. Białorusinka nawiązała we wpisie do zbliżającego się wielkimi krokami US Open, które odbędzie się właśnie w Nowym Jorku. Ten wielkoszlemowy turniej rozpocznie się już 24 sierpnia. Będą to dla Białorusinki bardzo ważne zawody, ponieważ stanie przed obroną zeszłorocznego trofeum.

Rybakina natomiast awansowała do półfinału, gdzie zmierzy się z Igą Świątek. To starcie odbędzie się w niedzielę. - Jest świetną zawodniczką i to oczywiście będzie trudny mecz. Będę chciała skupiać się na sobie, zregenerować się i mam nadzieję, że pokażę dobry tenis - powiedziała Kazaszka o Polce. W tym roku tenisistki grały ze sobą dwukrotnie (nie licząc United Cup) - podczas WTA Doha i French Open. Świątek wygrała oba te starcia.