2:6, 6:4, 6:3! Ależ mecz Paolini z Gauff. Dwie godziny walki

Jasmine Paolini (9. WTA) oraz Coco Gauff (2. WTA) zmierzyły się w ostatnim ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. I to spotkanie okazało się najbardziej zacięte spośród wszystkich na tym etapie zmagań.

Jasmine Paolini i Coco Gauff zrobiły show w Cincinnati

Od początku obie tenisistki mocno atakowały podanie rywalki. Gorzej szło Włoszce, która została przełamana, potem zmarnowała dwa break pointy, a następnie znów przegrała serwis. Jej sytuację trochę poprawiło przełamanie powrotne, lecz w siódmym gemie ponownie została ograna jako serwująca. Amerykanka nie zmarnowała przewagi i za moment wygrała partię 6:2.

W drugim secie sytuacja się zmieniła. Początkowo obie tenisistki utrzymywały podanie, aż przy stanie 3:2 dla Paolini nastąpił zwrot. Od tego momentu nastąpiło pięć z rzędu przełamań. Efekt? Wynik 6:4 dla włoskiej tenisistki, która trzykrotnie odebrała serwis Gauff.

Jasmine Paolini w trzecim secie pokonała Coco Gauff i zagra o finał w Cincinnati

W trzecim secie na korcie dalej się działo. Na starcie 29-latka obroniła dwa break pointy, po czym wygrała podanie Amerykanki. Tyle że w trzech kolejnych gemach też były przełamania, więc żadna z zawodniczek nie zyskała przewagi w tym aspekcie (wynik był 3:2 dla Włoszki).

Kluczowy okazał się ósmy gem, w którym serwowała Gauff. Jednak to Paolini szybko uzyskała przewagę punktową i mogła odebrać serwis rywalce. Za pierwszym razem jej nie wyszło, za drugim już tak i miała zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. Przy własnym podaniu wykorzystała trzecią piłkę meczową i w ten sposób przypieczętowała wygraną 2:6, 6:4, 6:3. Rywalizacja trwała 123 minuty i była jedyną w ćwierćfinałach zakończoną po trzech setach.

A z kim Jasmine Paolini zagra o finał w Cincinnati? Z Wieroniką Kudiermietową (36. WTA), która w ćwierćfinale pokonała 6:1, 6:2 Warwarę Graczową (103. WTA).