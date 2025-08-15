Mecz z Sabalenką już się skończył, gdy Rybakina tak nazwała Świątek

Iga Świątek poznała rywalkę, z którą zagra o finał WTA w Cincinnati. Wyłoniło ją hitowe starcie między Aryną Sabalenką a Jeleną Rybakiną. Górą była Kazaszka, która w godzinę i 16 minut rozprawiła się z pierwszą rakietą świata, wygrywając 6:1, 6:4. Asy serwisowe były mocną stroną 10. rakiety świata - posłała ich aż 11, do zaledwie czterech w wykonaniu rywalki. Rybakina zagrała także 22 winnery (do 14 Sabalenki).

Jelena Rybakina dostała pytanie o Igę Świątek. Tak nazwała Polkę

Według wyliczeń serwisu wtatennis.com tenisistki mierzyły się ze sobą dziewięciokrotnie i Polka prowadzi z nią 5:4 w bezpośrednich starciach. W tym roku tenisistki grały ze sobą dwukrotnie (nie licząc United Cup - przyp. red.) - podczas WTA Doha i French Open. Oba ta starcia wygrała raszynianka.

W Cincinnati na pewno będziemy oglądać interesujące widowisko. Jelena Rybakina po raz pierwszy dotarła do półfinału w Cincinnati. W pomeczowym wywiadzie została zapytana o to, jak się czuje po osiągnięciu tego sukcesu. - Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. To był trudny mecz i mam nadzieję, że będę w stanie to powtórzyć w kolejnym - oświadczyła.

Kazaszka nie mogła zostać niezapytana o jej kolejną rywalkę - Igę Świątek. - Jest świetną zawodniczką i to oczywiście będzie trudny mecz. Będę chciała skupiać się na sobie, zregenerować się i mam nadzieję, że pokażę dobry tenis - zaznaczyła.

WTA Cincinnati: Kiedy mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina?

Jak na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędzie się mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale WTA Cincinnati. Organizatorzy nie podali jeszcze daty tego pojedynku. Najprawdopodobniej będzie to w niedzielę 17 sierpnia.

Półfinały zaplanowano na godz. 19:00 polskiego czasu. Wszystkie niezbędne informacje organizatorzy przekażą w specjalnym komunikacie. My również będziemy informować o dokładnej godzinie tego starcia na łamach Sport.pl.