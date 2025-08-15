Tak wygląda ranking WTA po meczu Świątek z Rosjanką

Na razie turniej WTA w Cincinnati idzie po myśli Igi Świątek. Polska tenisistka w żadnym meczu nie przegrała nawet seta. Największe problemy sprawiła jej Rumunka Sorana Cirstea, którą i tak pokonała pewnie - 6:4, 6:3.

Dzisiaj Iga Świątek grała z Anną Kalinską i ponownie odniosła zasłużone zwycięstwo. Reprezentantka Polski wygrała z Rosjanką w dwóch setach 6:3, 6:4 i awansowała do półfinału, w którym zagra ze zwyciężczynią meczu Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina. Ta wygrana oznacza, że Świątek zdobyła kolejne punkty do rankingu WTA i zbliżyła się w tej klasyfikacji do zajmującej drugie miejsce Coco Gauff.

Na ten moment w klasyfikacji LIVE Iga Świątek ma 7323 punkty. Amerykanka ma ich 7874. Jeżeli Gauff przegra w nocy z piątku na sobotę z Jasmine Paolini, to w Cincinnati już nie powiększy swojego dorobku. Polka wciąż będzie miała na to szansę, ale żeby przegonić wiceliderkę rankingu WTA w kolejnym zestawieniu, to musiałaby wygrać cały turniej - wtedy miałaby 7933 punkty.

Liderka całego zestawienia - Aryna Sabalenka - nie zmieni się niezależnie od końcowych rozstrzygnięć. Białorusinka obecnie ma aż 11225 punktów.

W półfinale Iga Świątek zagra z lepszą zawodniczką z pary Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina. W drugim półfinale zagrają ze sobą zwyciężczynie spotkań Warwara Graczowa - Wieronika Kudiermietowa oraz Coco Gauff - Jasmine Paolini. Zachęcamy do śledzenia turnieju WTA w Cincinnati na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.