Świątek schowała pomocną dłoń. Komentatorka powtarzała jedno słowo

Trzy mecze w Cincinnati Igi Świątek i trzy te same grzechy na koncie Polki, ale znów uniknęła surowych konsekwencji. Przy okazji zrewanżowała się Rosjance Annie Kalinskiej za zaskakującą porażkę sprzed ponad roku i zamieniła się z nią rolami.
"Spóźniona" - to słowo wielokrotnie padało z ust komentującej ten mecz w Canal+ Joanny Sakowicz-Kosteckiej w odniesieniu do 34. w światowym rankingu Kalinskiej. Rosjanka rzeczywiście miała spore problemy z nadążeniem za akcją podczas wymian, w których będąca trzecią rakietą świata Świątek tradycyjnie narzucała bardzo mocne tempo.
To tempo stanowiło w piątek podwójne utrudnienie dla Rosjanki. Po pierwsze, przez bardzo trudne warunki pogodowe (upał, wielka wilgotność) w Cincinnati, a po drugie, z racji wyraźnych kłopotów fizycznych 26-latki z Moskwy. Przed meczem w mediach społecznościowych dała do zrozumienia, co myśli o wyznaczeniu jej meczu z Polką jako pierwszego z ćwierćfinałów. Przypominała, wtedy, że poprzedni - środowy pojedynek zakończyła bardzo późno - do hotelu miała wrócić dobrze po godz. 2 w nocy, a zasnąć dopiero ok. 4.
- Trochę pospałam i przyjechałam na obiekt, żeby trenować. Potem dowiaduję się, że mam zaplanowany mecz jutro o 11. Jak organizatorzy turnieju i WTA oczekują, że odzyskam siły i będę nieustannie dostosowywać swój rytm snu, który jest jednym z najważniejszych aspektów regeneracji? - pytała retorycznie Kalinska.
Już w pierwszych gemach pojedynku z Polką notorycznie się spóźniała do piłki. Szybko też zasygnalizowała, że chciałaby skorzystać z przerwy medycznej. Cechująca się dość kruchym zdrowiem zawodniczka przy stanie 2:1 dla rywalki wróciła na kort z zabandażowaną łydką, a niektórzy zaczęli zastanawiać się, czy dotrwa do końca meczu.
Mimo to próbowała oszukać rzeczywistość - starała się szybko kończyć akcje i męczyć Świątek częstymi skrótami.
- Wiedziałam, że jeśli nie będę agresywna, to ona mnie zniszczy. Mój plan zakładał więc pozostanie agresywną bez względu na wszystko - opowiadała podekscytowana Kalinska w lutym ubiegłego roku, tuż po niespodziewanym zwycięstwie nad Polką w ich jedynym aż do teraz spotkaniu singlowym.
Wygrała wtedy w Dubaju 6:4, 6:4 i po raz pierwszy w karierze awansowała do finału turnieju WTA (mimo czterech podejść wciąż czeka na pierwszy tytuł). A przed spotkaniem także wychwalała Polkę za podejmowanie dobrych decyzji i wielką siłę oraz wytrzymałość.
W tamtym pojedynku jednak Świątek nie była w najlepszej dyspozycji. - Czułam, że nie mam więcej mocy. Jakbym nie miała kontroli. Zwykle, kiedy mówię sobie, co mam zrobić, to jestem w stanie poprawić grę - podsumowała wtedy Polka, która zaliczyła 18 niewymuszonych błędów (UE).
Teraz zamieniły się rolami. Co prawda faworytka miała tylko jeden UE mniej niż w wtedy w Dubaju, ale po stronie Kalinskiej było ich aż 27. Do tego Polka lepiej serwowała. Rosjanka, której brakowało sił, wciąż w miarę możliwości próbowała grać agresywnie, co czasem przynosiło dobry efekt.
- Nie liczy się z konsekwencjami - podsumowała Sakowicz-Kostecka pod koniec spotkania, gdy Rosjanka "strzelała" na pełnym ryzyku, broniąc cztery piłki meczowe przy stanie 5:3 dla Polki.
Dotrwała i ugrała w nim więcej niż można było przypuszczać, obserwując początek spotkania. A w kilku momentach szeroko się uśmiechała po wygranych akcjach. Widać było, że podeszła do tego meczu bez żadnego obciążenia.
Wydawało się, że Świątek mogła wygrać ten mecz efektowniej, ale kilka razy znów wyciągnęła pomocną dłoń do rywalki. W pierwszym secie kosztowało ją to w końcówce gema, a w drugim dwa i odroczenie radości ze zwycięstwa.
Polka na nowo musi się przystosować do kortów twardych. Przypomnijmy, to jej drugi występ na takiej nawierzchni od niespodziewanego triumfu w Wimbledonie. W Montrealu odpadła w 1/8 finału, rozgrywając trzy mecze. W Cincinnati po wygraniu trzech spotkań jest już w półfinale, bo zaczęła od tzw. wolnego losu (tak samo było w Kanadzie), a do 1/8 finału awansowała po walkowerze Marty Kostiuk. Zaliczyła mały kryzys w drugiej rundzie z Anastazją Potapową, po meczu o ćwierćfinał z Soraną Cirsteą, w którym popełniła 33 niewymuszone błędy, sama mówiła, że trzeba o tym występie zapomnieć.
W piątek też było kilka momentów, gdy pozwoliła wrócić do gry rywalce, ale na szczęście, w kluczowych momentach tę pomocną dłoń chowała. Dzięki temu bez straty seta awansowała po raz trzeci z rzędu do półfinału w Cincinnati, potwierdzając po raz kolejny, że jest specjalistką ds. regularności.
O pierwszy finał tego turnieju zagra ze zwyciężczynią hitu pomiędzy liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką i Jeleną Rybakiną z Kazachstanu.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!