Świątek schowała pomocną dłoń. Komentatorka powtarzała jedno słowo

Trzy mecze w Cincinnati Igi Świątek i trzy te same grzechy na koncie Polki, ale znów uniknęła surowych konsekwencji. Przy okazji zrewanżowała się Rosjance Annie Kalinskiej za zaskakującą porażkę sprzed ponad roku i zamieniła się z nią rolami.

Zobacz wideo Iga Świątek przeszła do historii Wimbledonu! "Gwiazda na skalę wszechświata"

Kalinska już rok temu wiedziała, co ją czeka. "Nie liczy się z konsekwencjami"

"Spóźniona" - to słowo wielokrotnie padało z ust komentującej ten mecz w Canal+ Joanny Sakowicz-Kosteckiej w odniesieniu do 34. w światowym rankingu Kalinskiej. Rosjanka rzeczywiście miała spore problemy z nadążeniem za akcją podczas wymian, w których będąca trzecią rakietą świata Świątek tradycyjnie narzucała bardzo mocne tempo.

To tempo stanowiło w piątek podwójne utrudnienie dla Rosjanki. Po pierwsze, przez bardzo trudne warunki pogodowe (upał, wielka wilgotność) w Cincinnati, a po drugie, z racji wyraźnych kłopotów fizycznych 26-latki z Moskwy. Przed meczem w mediach społecznościowych dała do zrozumienia, co myśli o wyznaczeniu jej meczu z Polką jako pierwszego z ćwierćfinałów. Przypominała, wtedy, że poprzedni - środowy pojedynek zakończyła bardzo późno - do hotelu miała wrócić dobrze po godz. 2 w nocy, a zasnąć dopiero ok. 4.

- Trochę pospałam i przyjechałam na obiekt, żeby trenować. Potem dowiaduję się, że mam zaplanowany mecz jutro o 11. Jak organizatorzy turnieju i WTA oczekują, że odzyskam siły i będę nieustannie dostosowywać swój rytm snu, który jest jednym z najważniejszych aspektów regeneracji? - pytała retorycznie Kalinska.

Już w pierwszych gemach pojedynku z Polką notorycznie się spóźniała do piłki. Szybko też zasygnalizowała, że chciałaby skorzystać z przerwy medycznej. Cechująca się dość kruchym zdrowiem zawodniczka przy stanie 2:1 dla rywalki wróciła na kort z zabandażowaną łydką, a niektórzy zaczęli zastanawiać się, czy dotrwa do końca meczu.

Mimo to próbowała oszukać rzeczywistość - starała się szybko kończyć akcje i męczyć Świątek częstymi skrótami.

- Wiedziałam, że jeśli nie będę agresywna, to ona mnie zniszczy. Mój plan zakładał więc pozostanie agresywną bez względu na wszystko - opowiadała podekscytowana Kalinska w lutym ubiegłego roku, tuż po niespodziewanym zwycięstwie nad Polką w ich jedynym aż do teraz spotkaniu singlowym.

Wygrała wtedy w Dubaju 6:4, 6:4 i po raz pierwszy w karierze awansowała do finału turnieju WTA (mimo czterech podejść wciąż czeka na pierwszy tytuł). A przed spotkaniem także wychwalała Polkę za podejmowanie dobrych decyzji i wielką siłę oraz wytrzymałość.

W tamtym pojedynku jednak Świątek nie była w najlepszej dyspozycji. - Czułam, że nie mam więcej mocy. Jakbym nie miała kontroli. Zwykle, kiedy mówię sobie, co mam zrobić, to jestem w stanie poprawić grę - podsumowała wtedy Polka, która zaliczyła 18 niewymuszonych błędów (UE).

Teraz zamieniły się rolami. Co prawda faworytka miała tylko jeden UE mniej niż w wtedy w Dubaju, ale po stronie Kalinskiej było ich aż 27. Do tego Polka lepiej serwowała. Rosjanka, której brakowało sił, wciąż w miarę możliwości próbowała grać agresywnie, co czasem przynosiło dobry efekt.

- Nie liczy się z konsekwencjami - podsumowała Sakowicz-Kostecka pod koniec spotkania, gdy Rosjanka "strzelała" na pełnym ryzyku, broniąc cztery piłki meczowe przy stanie 5:3 dla Polki.

Dotrwała i ugrała w nim więcej niż można było przypuszczać, obserwując początek spotkania. A w kilku momentach szeroko się uśmiechała po wygranych akcjach. Widać było, że podeszła do tego meczu bez żadnego obciążenia.

Świątek znów wystawia i chowa pomocną dłoń. Specjalistka ds. regularności

Wydawało się, że Świątek mogła wygrać ten mecz efektowniej, ale kilka razy znów wyciągnęła pomocną dłoń do rywalki. W pierwszym secie kosztowało ją to w końcówce gema, a w drugim dwa i odroczenie radości ze zwycięstwa.

Polka na nowo musi się przystosować do kortów twardych. Przypomnijmy, to jej drugi występ na takiej nawierzchni od niespodziewanego triumfu w Wimbledonie. W Montrealu odpadła w 1/8 finału, rozgrywając trzy mecze. W Cincinnati po wygraniu trzech spotkań jest już w półfinale, bo zaczęła od tzw. wolnego losu (tak samo było w Kanadzie), a do 1/8 finału awansowała po walkowerze Marty Kostiuk. Zaliczyła mały kryzys w drugiej rundzie z Anastazją Potapową, po meczu o ćwierćfinał z Soraną Cirsteą, w którym popełniła 33 niewymuszone błędy, sama mówiła, że trzeba o tym występie zapomnieć.

W piątek też było kilka momentów, gdy pozwoliła wrócić do gry rywalce, ale na szczęście, w kluczowych momentach tę pomocną dłoń chowała. Dzięki temu bez straty seta awansowała po raz trzeci z rzędu do półfinału w Cincinnati, potwierdzając po raz kolejny, że jest specjalistką ds. regularności.

O pierwszy finał tego turnieju zagra ze zwyciężczynią hitu pomiędzy liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką i Jeleną Rybakiną z Kazachstanu.