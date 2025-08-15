Godziny do meczu z Rosjanką, tak nazwali Igę Świątek

Iga Świątek (3. WTA) jest już w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Na tym etapie jej rywalką będzie Anna Kalinska (34. WTA), która rok temu zaskoczyła Polkę w półfinale "tysięcznika" w Dubaju (wygrała 6:4, 6:4). Kto będzie górą tym razem?

Iga Świątek kontra Anna Kalinska w ćwierćfinale w Cincinnati. "Władcza" Polka spróbuję zatrzymać "imponującą serię" rywalki

Sprawie przyjrzał się portal tennisuptodate.com. "Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek była władcza w drodze do ćwierćfinału, zaczynając od zwycięstwa 6:1, 6:4 nad Anastazją Potapową w drugiej rundzie. Potem był walkower z Martą Kostiuk, a następnie pokonała Soranę Cirsteę 6:4, 6:3 w 1/8 finału, pokazując swoją koncentrację i umiejętność kontrolowania wymian" - czytamy.

Z kolei Kalinską doceniono za "imponującą serię". "Rozpoczęła turniej od ciężko wywalczonej wygranej 7:6 (4), 4:6, 6:1 z Peyton Stearns, potem zaliczyła zwycięstwo 7:5, 6:4 nad rozstawioną z numerem piątym Amandą Anisimową, a następnie pokonała rozstawioną z numerem 12 Jekatierinę Aleksandrową 3:6, 7:6 (5), 6:1" - przypomniano.

Tak będzie wyglądał mecz Iga Świątek - Anna Kalinska? "Od początku będzie musiała się wykazać"

Nie zabrakło wzmianki o zeszłorocznym zwycięstwie Kalinskiej w Dubaju. Przy czym spotkanie w Cincinnati będzie zupełnie inną historią. "Agresywna dominacja i konsekwencja Świątek w grze z linii końcowej zostaną wystawione na próbę w starciu z taktyczną elastycznością Kalinskiej i jej umiejętnością posyłania winnerów pod presją" - oceniono.

Zatem czego należy się spodziewać? "Dynamicznego starcia, w którym Świątek będzie musiała od początku się wykazać, a Kalinska będzie starała się wykorzystać wszelkie spadki koncentracji" - podsumowano.

Tenisistki rozpoczną mecz w Cincinnati w piątek o godz. 17:00 czasu polskiego. Relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.