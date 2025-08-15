Po wygranym Wimbledonie i odpadnięciu w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Montrealu Iga Świątek (3. WTA) rywalizuje w kolejnym "tysięczniku" - w Cincinnati. W pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej wygrała 6:1, 6:4 z Anastazją Potapową (45. WTA), w trzeciej Marta Kostiuk (27. WTA) wycofała się z gry z powodu kontuzji, a w czwartej Polka pokonała 6:4, 6:3 Soranę Cirsteę (138. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

WTA 1000 w Cincinnati. Iga Świątek zagra z Anną Kalinską w ćwierćfinale

W ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati rywalką Igi Świątek została Anna Kalinska (34. WTA). W drodze do tego meczu Rosjanka pokonała m.in. finalistkę ostatniego Wimbledonu Amandę Anisimovą (8. WTA) 7:5, 6:4.

Zobacz też: Linette sprawiła sensację, a teraz tak zagrała z Rosjanką

Dotychczas Świątek z Kalinską grała tylko raz i to spotkanie przegrała. Było to w półfinale turnieju WTA 1000 w Dubaju w lutym 2024 roku. Wtedy Rosjanka wygrała 6:4, 6:4. Pozostaje liczyć, że nasza tenisistka weźmie rewanż za tamtą porażkę.

W półfinale zwyciężczyni meczu Świątek - Kalinska zmierzy się z lepszą z pary Aryna Sabalenka (1. WTA) - Jelena Rybakina (10. WTA).

Świątek - Kalinska. Kiedy mecz w Cincinnati? O której gra Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska zostanie rozegrany w piątek 15 sierpnia. Początek spotkania zaplanowano na godz. 17:00 czasu polskiego (na korcie centralnym). Transmisję tego wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport 2 i na płatnej platformie Canal+ Online. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.