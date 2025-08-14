Znamy godzinę meczu Świątek! Rywalka jest wściekła

Iga Świątek idzie jak burza przez turniej WTA w Cincinnati. W minioną środę pokonała Soranę Cirsteę 6:4, 6:3 i awansowała do ćwierćfinału. "Upał panujący w środę w Cincinnati był okolicznością wymagającą dla obu pań (prawie 30 stopni Celsjusza, ponad 70 procent wilgotności). - Taka trochę szarpanina na korcie - podsumowali komentatorzy ten fragment spotkania." - relacjonował na łamach Sport.pl Dominik Senkowski.

Oto godzina meczu Igi Świątek z Anną Kalinską w ćwierćfinale WTA Cincinnati

O miejsce w półfinale WTA Cincinnati zagra z Anną Kalinską, która - dość niespodziewanie - wyeliminowała Jekaterinę Aleksandrową, pokonując ją 3:6, 7:6 (7-5), 6:1. To ich drugie starcie w karierze. Dotychczas zagrały tylko raz - w półfinale turnieju WTA w Dubaju w 2024 roku. Wówczas górą była Rosjanka, która po pokonaniu Polki 6:4, 6:4 awansowała do finału, gdzie poległa z Jasmine Paolini.

Tym samym Polka ma kapitalną okazję do rewanżu na tej tenisistce. Kiedy się on odbędzie? Organizatorzy właśnie poinformowali, iż mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w ćwierćfinale WTA Cincinnati odbędzie się w piątek 15 sierpnia. Tenisistki wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 17:00 czasu polskiego.

To nie spodobało się rywalce Polki, która wyraziła swoje niezadowolenia w mediach społecznościowych. Kalinska twierdzi, że nie zdąży się odpowiednio zregenerować po ostatnim meczu.

- Jak WTA i organizatorzy turnieju mogą oczekiwać, że sportowcy dadzą z siebie wszystko, kiedy harmonogram jest tak niesprawiedliwy? Po moim meczu z Aleksandrową wróciłam o 2:40 nad ranem i nie mogłam zasnąć do 4 rano. Trochę pospałam i przyjechałam na obiekt, żeby trenować. Potem dowiaduję się, że mam zaplanowany mecz na jutro na 11 rano (czasu lokalnego - przyp. red.). Jak organizatorzy turnieju i WTA oczekują, że odzyskam siły i będę nieustannie dostosowywać swój rytm snu, który jest jednym z najważniejszych aspektów regeneracji? Wydaje się to trochę jednostronne - napisała na Instagramie.

Anna Kalinska: Iga jest wojowniczką

Tak Anna Kalinska wypowiedziała się na temat nadchodzącego starcia z Igą Świątek: - Jestem podekscytowana. To będzie mecz na wysokim poziomie, Iga jest wojowniczką. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro. Nie mam pojęcia, o jakiej porze będę grała. Może odpocznę w szatni - oświadczyła.

Zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się w półfinale z triumfatorką starcia Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina.

Iga Świątek najmłodszą zawodniczką w historii awansów do ćwierćfinałów w Cincinnati

Profil "The Tennis Letter" wyliczył, że to dla Igi Świątek będzie 24 ćwierćfinał turnieju rangi WTA 1000 i trzeci z rzędu w Cincinnati.

"Świątek jest również najmłodszą zawodniczką od czasów Simony Halep w 2015 r., która trzykrotnie z rzędu dotarła do ćwierćfinału w Cincinnati" - dodano.