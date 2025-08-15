Mocny głos z teamu Sabalenki: To jest absolutnie absurdalne

W lutym 2022 roku świat sportu stanął przed bardzo ważną decyzją po napaści Rosji na Ukrainę. W wielu dyscyplinach udział sportowców i klubów z tego państwa został zawieszony w zmaganiach międzynarodowych. Inaczej wydarzyło się w tenisie. Rosyjscy oraz białoruscy zawodnicy mogli i wciąż mogą rywalizować - z wyjątkiem Wimbledonu 2022 - lecz przy ich nazwisku nie wyświetla się żadna flaga.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Agent Sabalenka nagle wypalił. "To absolutnie absurdalne, że przy jej nazwisku nie ma żadnej flagi"

W środowisku tenisowym wciąż jest to gorący temat do dyskusji. "Czy rosyjscy tenisiści mogą odzyskać swoją flagę? To już trochę śmieszne" - napisał kilka dni temu były gracz John Isner na portalu X. Teraz głos w tej sprawie zabrał Stuart Duguid, agent Aryny Sabalenki. Liderka rankingu WTA jest jedną z zawodniczek grających bez flagi.

- Nie jestem pewien, czy mogę wypowiadać się z politycznego punktu widzenia, ale wyrażę swoją opinię otwarcie. Myślę, że w przypadku Aryny sytuacja nie jest idealna. Dwa lub trzy lata temu stanowiło to większy problem. Teraz myślę, że ludzie rozumieją, że istnieje podział między nią a polityką. To absolutnie absurdalne, że przy jej nazwisku nie ma żadnej flagi. To samo dotyczy rosyjskich zawodniczek. Myślenie, że jest powiązana z tym, co się dzieje, jest absurdalne. Jest tenisistką. Myślę, że minęło już wiele czasu, abyśmy wrócili do starych standardów - powiedział Stuart Duguid w wywiadzie dla "First&Red".

- Myślę, że na Zachodzie zdają sobie sprawę, że Aryna pochodzi z Białorusi, ale jednocześnie jest sportowcem światowej klasy. A to ogromna różnica. Ludzie postrzegają ją jako reprezentantkę całego świata, globalną gwiazdę, a nie jako część wąskiego rynku wschodnioeuropejskiego. Jestem pewien, że odniesiemy wielki sukces - podsumował.

Sabalenka aktualnie, podobnie jak Iga Świątek, rywalizuje w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Obie zawodniczki mogą spotkać się ze sobą w półfinale, ale najpierw muszą pokonać swoje najbliższe przeciwniczki. Białorusinka - Elenę Rybakinę, natomiast Polka - Annę Kalińską.