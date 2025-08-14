Tak słynny trener Szarapowej nazwał Świątek. Poszło w świat

Iga Świątek znakomicie prezentuje się podczas turnieju WTA w Cincinnati. Najpierw pokonała Anastazję Potapową. Następnego meczu nie musiała nawet rozgrywać, gdyż Marta Kostjuk wycofała się z powodu kontuzji nadgarstka. Polka miała zatem aż trzy dni przerwy, po których wróciła na kort i nie dała większych szans Soranie Cirstei. To spotkanie zakończyło się wynikiem 6:4, 6:3.

Legendarny trener powiedział wprost, co uważa o Świątek. Nie do wiary

"Świątek jest w świetnej formie i to widać" - pisał hiszpański portal tenisowy puntodebreak.com. Oficjalna strona WTA określiła ten mecz jako "bezbłędny" w wykonaniu Igi, co nie do końca jest zgodne z prawdą, gdyż zarówno Polka, jak i Rumunka popełniały dość sporo błędów. Ciekawe zdanie napisał za to Rick Macci, czyli legendarny trener, który prowadził w przeszłości m.in. Serenę oraz Venus Williams, czy Marię Szarapową.

"Polski kat naciska na spust i idzie na całość. Zawsze potrafiła kontratakować, ale teraz szuka okazji, żeby skończyć akcję wcześniej. Tasuje talię, rozdaje karty i jest wyjątkowa nad siatką" - skomentował. Nieco wcześniej zauważył jeszcze jedną rzecz. "Iga ma niezwykle ostre, brutalne wręcz ataki w poprzek kortu, co sprawia gigantyczne problemy innym zawodniczkom" - napisał.

Zadowoleni z występu Polki byli również jej trenerzy. "Po dwóch pierwszych gemach kamery pokazały wówczas wymowną reakcję jej trenerów: Wima Fissette’a i Macieja Ryszczuka. Ci spojrzeli na siebie wymownie, widząc, że ich podopieczna dobrze weszła w ten mecz" - relacjonował Dominik Senkowski ze Sport.pl. "Świątek grała zbyt szybko, bardzo pewnie i w dobry rytmie" - uzupełnił.

Iga Świątek zagra w piątek o półfinał turnieju. Jej rywalką będzie Anna Kalinska, która niespełna miesiąc temu rozbiła Magdę Linette podczas zawodów w Waszyngtonie. Obie zawodniczki mierzyły się dotąd tylko raz. Półtora roku temu spotykały się na korcie w półfinale wydarzenia w Dubaju.

Rosjanka sensacyjnie wygrała wówczas 6:4, 6:4. Trzymamy kciuki, by tym razem było inaczej. Jeżeli Świątek wyeliminuje Rosjankę, to trafi w półfinale w Cincinnati na lepszą z pary Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina.